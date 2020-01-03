Українець створив успішний стартап та виготовляє екоокуляри з кави: ціна та процес виробництва

Киянин Максим Гавриленко створив проєкт з виробництва безпечних для навколишнього середовища окулярів з переробленої кавової макухи. Його стартап за добу зібрав необхідні 10 тисяч доларів на Kickstarter.

Станом на поточний момент стартап підтримали 122 людини на суму понад 20 тисяч доларів, йдеться на офіційній сторінці проєкту.

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Як виробляють окуляри? Ці окуляри виробляються з продуктів переробки кави (кавової макухи), а також лляної тирси. Вони мають гідрофобне покриття, металеві дужки, а також шість видів лінз, які можна вибрати залежно від потреб покупця.

"Для виробництва окулярів ми використовуємо тільки натуральні матеріали, що переробляються: кавову гущу, льон, а самі вони склеєні біополімером на основі рослинної олії. Він пресується і обробляється цифровою машиною з математичною точністю, аби уникнути шорсткостей",

– відзначили в компанії.

Ідея зробити окуляри з кави виникла у Максима не одразу.

"Ми з дівчиною вдвох креативили й думали, що це може бути таке. Дерево – це круто, але для того, щоб зробити окуляри з дерева, його треба спиляти. Тоді я зачинився в майстерні на пів року і почав пресувати різні матеріали: були гречка, м’ята, рис. Одного разу зайшла моя дівчина Марина і сказала: "Макс, кава!". Бо її багато споживають у світі та вона чорного кольору", – розповів Максим.

Так, на пару окулярів потрібно одна чи півтори філіжанки кави. За день компанія встигає зробити до 10 пар, проте на цьому Максим не збирається зупинятися і планує в найближчі місяці налагодити виробництво так, щоб за день виробляти до 100 штук.



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Зазначимо, що кавові окуляри тонкі, легкі – лише 20 грам, водостійкі, довговічні, а також мають захист від сонця завдяки інноваційним лінзам. Ціна пари таких окулярів з класичним варіантом лінз стартує від 89 доларів.

Цікаво, що оправа яких виготовлена з вторинної сировини кави та льону, а тому розкладається в 100 разів швидше, ніж пластик.