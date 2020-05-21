Все почалося з власного весілля: історія успіху бренду Оксани Мухи

Український бренд Oksana Mukha заснований 20 років тому, але вже встиг завоювати одну з топових позицій на європейському ринку весільної моди. Ми підготували історію успіху бренду відомої дизайнерки Оксани Мухи, яка сформувала поняття весільної моди в Україні.

Зараз ім’я Оксани Мухи відоме кожному поціновувачу весільної та вечірньої моди не лише в Україні. Сотні сторінок інтернет-видань рясніють фото моделями її суконь, пише видання ParaMoloda.

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Як розпочалася дизайнерська освіта Оксани Мухи? Дизайнерка розповіла, що після закінчення школи вона обговорювала з батьками Академію мистецтв (тоді Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва) як можливе місце для навчання. Проте вагалися через великий конкурс і рівень підготовки. Проте Оксана вступила з першого разу і навіть отримувала стипендію.



Дизайнерка Оксана Муха з чоловіком Василем

Все почалося з власного весілля

Як розповіла дизайнерка, наприкінці 80-х років вона не змогла знайти ідеальну весільну сукню, обійшовши сотню магазинів. Тому Оксана вирішила йшла під вінець у платті, яке створила сама за власними ескізами.

Її вбрання захопило всіх. А така позитивна реакція підштовхнула Оксану шити весільні плаття на продаж. Почалося все з двох швейних машин і орендованого приміщення. Але досить швидко виробництво вдалося розширити – попит і позитивні відгуки спонукали до постійного розвитку.

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Ідея створення власного весільного бізнесу

"Чесно кажучи, надихнув мене мій чоловік ще 1990 року. Ми започаткували вид послуг – робота з весільною сукнею та надання прокату. Попит на це був, але тоді сукні лише привозили з-за кордону. Ми вивчили тему і зрозуміли, що пропозиція не має жодного фабричного рівня. Розпочинали свою справу із салону-прокату", – сказала Оксана.

Дизайнерка зізналася, що приходила на роботу о 10-й ранку, і щоразу її вже чекала черга з майбутніх наречених, які бажали приміряти сукні. Спочатку вони мали лише 30 суконь, тому кожний весільний тиждень були зайняті всі. А 1994 року вони започаткували власне виробництво – пошиття весільних суконь.



Так, успіх бренду зростав. Згодом дизайнерка вийшла на міжнародний ринок, відкрила авторський салон у Львові та Парижі, проводила міжнародні профільні виставки, покази та отримувала нагороди. З часом компанія почала розвиватися як сімейний бізнес за участю усіх членів сім'ї. На сьогодні донька Оксани Катерина – є офіційним обличчям компанії Oksana Mukha.

З яких матеріалів роблять весільні сукні? За словами Оксани, у створенні суконь вона використовує матеріали світових виробників найвищої якості, зокрема мережива Сhantilly, жакард, атлас, натуральний шовк, шифон, оригінальні кристали Swarovski.



На сьогодні Оксана Муха – всесвітньо відома дизайнерка весільних та вечірніх суконь, володарка десятків національних і міжнародних премій в індустрії моди, почесна учасниця Ukrainian Fashion Week, а також хедлайнер бренду Oksana Mukha.