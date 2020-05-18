Як у дитини проявляється горе та стрес через карантин: поради, як батьки можуть допомогти

Пандемія COVID-19 заполонила світ і змінила життя дітей та сімей в різних країнах. Діти тепер не ходять до школи, не спілкуються з друзями та мало часу проводять на вулиці. Психологи запевняють, що стрес, який діти можуть отримати через карантин, може проявлятися у формі гніву.

Як наголошують експерти, діти можуть відчувати горе через "втрату дитинства" під час самоізоляції, пише видання Medical Xpress.

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Як проявляється стрес та горе в дитини

Психіатр Елізабет Кюблер-Росс розробила модель п'яти загальних стадій переживання стресу та горя.

Перший етап – це відмова

Такий етап часто допомагає дітям впоратися з втратою чи змінами в житті. Заперечення характеризується такими реакціями, як уникнення чогось, хаос, шок і страх. Діти можуть бути розгублені, тому що вони не можуть ходити до школи, не можуть спілкуватися зі своїми друзями та родинами через вірус.



Стрес у дитини через карантин / Фото Радіо Свобода

Другий етап – гнів

Він може характеризуватися розчаруванням і тривогою. Під час цього етапу діти можуть висловлювати почуття, які їх пригнічують. Адже малеча не відчуває себе з безпеці, тому, на маючи досвіду прояву таких почуттів, може виявляти сум і горе через гнів. Під час карантину діти часто висловлюють небажану поведінку, влаштовують істерики тощо.

Третій етап – торг

Під час цього етапу діти намагаються домовитися з батьком та "вищою силою" про нову реальність. Вони можуть пообіцяти прибрати свої іграшки, добре вимити руки або носити маску, якщо тільки зможуть повернутися до школи, побачити своїх друзів або пограти в парку.

Четверта стадія – депресія, що характеризується почуттям безпорадності

Діти можуть потрапити в цю стадію, коли зрозуміють, що їх торг не змінить обставин. Дитина може відмовитися від чогось, уникати взаємодії з батьками та братами та сестрами тощо. Депресія може проявлятися і у фізичних симптомах, таких як біль у шлунку, головні болі та виснаження.

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Заключний етап – це прийняття

Під час цього етапу дитина змикається в собі зі своєю новою рутиною та реальністю. У цей момент малюки розуміють, що не все згодом стане на свої місця, але вони звикають до такого життя.

Поради батькам, як допомогти дитині

Надайте дітям чесну та просту інформацію про коронавірус та зміни, що відбуваються в їхньому житті, щоб вони могли уникнути дезінформації.

Реагуйте на дитячі страхи та емоції. Також для розвитку довіри важливо, щоб батьки говорили дітям правду.