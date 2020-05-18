Як у дитини проявляється горе та стрес через карантин: поради, як батьки можуть допомогти
Пандемія COVID-19 заполонила світ і змінила життя дітей та сімей в різних країнах. Діти тепер не ходять до школи, не спілкуються з друзями та мало часу проводять на вулиці. Психологи запевняють, що стрес, який діти можуть отримати через карантин, може проявлятися у формі гніву.
Як наголошують експерти, діти можуть відчувати горе через "втрату дитинства" під час самоізоляції, пише видання Medical Xpress.
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Як проявляється стрес та горе в дитини
Психіатр Елізабет Кюблер-Росс розробила модель п'яти загальних стадій переживання стресу та горя.
- Перший етап – це відмова
Такий етап часто допомагає дітям впоратися з втратою чи змінами в житті. Заперечення характеризується такими реакціями, як уникнення чогось, хаос, шок і страх. Діти можуть бути розгублені, тому що вони не можуть ходити до школи, не можуть спілкуватися зі своїми друзями та родинами через вірус.
Стрес у дитини через карантин / Фото Радіо Свобода
- Другий етап – гнів
Він може характеризуватися розчаруванням і тривогою. Під час цього етапу діти можуть висловлювати почуття, які їх пригнічують. Адже малеча не відчуває себе з безпеці, тому, на маючи досвіду прояву таких почуттів, може виявляти сум і горе через гнів. Під час карантину діти часто висловлюють небажану поведінку, влаштовують істерики тощо.
- Третій етап – торг
Під час цього етапу діти намагаються домовитися з батьком та "вищою силою" про нову реальність. Вони можуть пообіцяти прибрати свої іграшки, добре вимити руки або носити маску, якщо тільки зможуть повернутися до школи, побачити своїх друзів або пограти в парку.
- Четверта стадія – депресія, що характеризується почуттям безпорадності
Діти можуть потрапити в цю стадію, коли зрозуміють, що їх торг не змінить обставин. Дитина може відмовитися від чогось, уникати взаємодії з батьками та братами та сестрами тощо. Депресія може проявлятися і у фізичних симптомах, таких як біль у шлунку, головні болі та виснаження.
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- Заключний етап – це прийняття
Під час цього етапу дитина змикається в собі зі своєю новою рутиною та реальністю. У цей момент малюки розуміють, що не все згодом стане на свої місця, але вони звикають до такого життя.
Поради батькам, як допомогти дитині
- Надайте дітям чесну та просту інформацію про коронавірус та зміни, що відбуваються в їхньому житті, щоб вони могли уникнути дезінформації.
- Реагуйте на дитячі страхи та емоції. Також для розвитку довіри важливо, щоб батьки говорили дітям правду.
- Дотримуйтесь своєї рутини: діти можуть розвиватися у своєму звичайному графіку дня. Адже значні зміни в житті можуть створити відчуття втрати контролю і повпливати на поведінку дитини. Тому забезпечте дітям певний розпорядок та самостійність у виконанні щоденних завдань.