Як батькам мотивувати дитину до навчання: цікаві способи та ігри

Як мотивувати дитину

Встановлюйте цілі

Визначення цілі – це найпростіший спосіб мотивувати дитину. Вона може бути простою: до прикладу, вчасно вчити уроки, щоб мати час погратися тощо, або довгостроковою, яка приведе дитину до успіху в кар'єрі (така стратегія особливо ефективна для підлітків). Але наголошуйте, що жодна мета не є кінцевою, це лише черговий крок до більш високого рівня.

Плануйте

Легше йти до своєї мети чи цілі, якщо ви маєте план. Адже планування дає напрям руху і мотивує досягнути поставлену мету. Тому допоможіть дитині спланувати цікаву "дорогу" до цікавої їй мети, ураховуючи всі кроки й деталі цього процесу.

Заохочуйте

Звичайно, заохочення – це найпоширеніший спосіб мотивації. До прикладу, якщо дитина прочитає оповідання, то ви дозволите їй подивитися телевізор чи купите нову іграшку. Але тут варто не перетворювати заохочення на підкуп.



Заохочуйте дітей

Окрім того, дайте дитині зрозуміти, що винагорода за якусь справу не завжди має бути матеріальною – зробіть так, аби від виконаної роботи дитина отримала задоволення. Наприклад, опановуючи їзду на велосипеді, малеча відчуває азарт, і чим краще їй це вдаватиметься, тим вона буде щасливішою.

Пояснюйте

Під час розмови з дитиною важливо пояснити, чому розумно робити саме так, а не інакше. До прикладу, коли дитина запитує, навіщо їй прибирати у своїй кімнаті, поясніть, що так її кімната виглядатиме чистою й охайною і друзі захочуть прийти до неї в гості погратися.

Надихайте

Пам'ятайте, що ви є прикладом для своєї дитини. Тому подавайте їй позитивний приклад, надихаючи її на гідні вчинки. Тут все просто: якщо ви хочете, щоб дитина добре поводилася чи вчилася в школі, поважала інших людей, то покажіть це їй на власному прикладі.

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Окрім того, якщо ви хочете, щоб дитина була ввічливою, то завжди самі говоріть "дякую" та "будь ласка".

Підбадьорюйте

Часто буває так, що, зазнавши невдачі, дитина втрачає мотивацію, тому тут дуже важлива ваша підтримка, яка допоможе їй наполегливо йти до своєї мети, незважаючи на труднощі.

Підбадьорюючи дитину, говоріть про конкретні речі. У результаті дитина зрозуміє, що ви в неї вірите і це стане для неї достатньою мотивацією, щоб спробувати ще раз.



Підтримуйте дитину, допомагайте їй

Перетворюйте завдання на змагання

Спробуйте влаштувати змагання, адже в таких умовах діти інстинктивно намагатимуться перемогти. Наприклад, створіть таке завдання дітям: "Хто перший усе з'їсть – той першим зможе пограти в гру". Це змотивує їх швидше пообідати.

Цікаво, що найкращою мотивацією для дитини є ігри, тому спробуйте у її заняттях знайти щось веселе.

Ігри, які мотивують дитину

Такі ігрові заняття можуть пробудити в дітей внутрішню мотивацію. Можна влаштувати такі:

Вікторина

Ми вже наголошували, що там, де є змагання, є мотивація. Ви можете ставити їй питання і так перевіряти її, адже якщо вона буде відповідати правильно, то це їй сподобається. І не забувайте хвалити своє чадо.

Інтерв'ю

Це цікавий спосіб ознайомити дитину з відомими ученими, політиками чи письменниками. Нехай дитина візьме інтерв'ю в якоїсь "персони" (її роль можете виконувати ви) та придумає запитання для розмови.



Такі інтерв'ю повинні сподобатися дітям

Така гра не тільки мотивуватиме дитину домагатися більшого, а й допомагатиме їй використовувати цікаві ідеї.

"Іграшкові перегони"

До такої гри можна залучити двох і більше дітей. Візьміть кілька фігурок тварин, розкресліть папір у вигляді траси для перегонів (на 15–20 ходів) та помістіть тварин на старт.

І якщо дитина буде виконувати якесь завдання чи виконувати домашні вправи, то тоді вона зможе переміщати фігурку вперед. І та дитина, яка першою завершила перегони, отримає винагороду.

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"Полювання на скарби"

Кожного тижня чи місяця, коли дитина виконуватиме якусь роботу, ви давайте їй одну підказку. До кінця тижня вони приведуть її до нагороди, яку вона "заробляє" кожного дня своєю працею. Це, по-перше, цікаво, а по-друге, показує дитині, що будь-яка поступова робота призводить до досягнення цілі.

"Виходь"

Така гра цікава для учнів у школі (в неї можна грати на перерві). Задавати питання учневі по темі, яку вони вивчили на попердньому уроці. Ті, хто відповідатиме правильно, можуть вийти з класу раніше за інших. Щоб зіграти в цю гру, діти повинні стати в чергу. Ті, хто неправильно відповів на питання, стають у кінець черги й починають гру спочатку.