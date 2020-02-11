Як навчити дітей користуватися інтернетом та чому не можна обмежувати час малечі з ґаджетом
Батьки не дозволяють дітям проводити в інтернеті більше ніж кілька годин. Проте дослідження говорять, що це впливає на аналітичне мислення дітей в майбутньому. Вчені наголошують, що краще навчити малечу користуватися інтернетом, а не забирати телефон.
Сьогодні світ сповнений яскравим контентом на різні теми, медіа на будь-який смак, різноманітними новинами тощо. Не дивно, чому батьки не хочуть, щоб їхні діти довго "сиділи" в мережі. Проте чи не роблять вони гірше такими обмеженнями? Адже якщо дитина не буде орієнтуватися в мережевому просторі, їй буде важко конкурувати з одногрупниками в університеті, передає видання "Все освіта".
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Набагато важливіше не обмежувати, а навчити дитину користуватися ґаджетами та інтернетом. Як це зробити?
- Зробіть кожен крок дитини освітнім. Дитина буде стикатися в інтернеті з усім, від цього ніяк не втекти. Проте ви можете з будь-якої ситуації винести урок чи мораль.
- Також навчіть дитину контролювати рекламу, що їй показує на сайтах. Гугл, наприклад, чудово реагує на скарги та побажання щодо реклами.
- А якщо хтось настирливо хоче додатися в друзі та пише повідомлення вашій дитині, то поясність, що таке приватність в інтернеті, про небезпеку секстингу та сталкерства.
- Не викладайте фотографії з вашою дитиною в інтернеті без її схвалення. Зрозумійте, дитина – це особистість, й вона так само має право вирішувати хоче вона, щоб її світлину бачили інші люди чи ні.
- Стежте за соціальними мережами ваших дітей. Це не означає, що ви маєте підбирати паролі від сторінки вашої дитини. Краще заведіть собі особисті сторінки в тих соціальних мережах, де зареєстрована ваша дитина.
- Не коментуйте зайвий раз світлини чи дописи своєї дитини, бо вона буде почуватися дуже незручно.
- Навчіть дитину ставитися критично до тієї інформації, що потрапляє до неї. Ви і ваші діти повинні вчитися відшукувати правдиву інформацію та не губитися в шаленому онлайн-просторі.