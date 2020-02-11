Як навчити дітей користуватися інтернетом та чому не можна обмежувати час малечі з ґаджетом

Батьки не дозволяють дітям проводити в інтернеті більше ніж кілька годин. Проте дослідження говорять, що це впливає на аналітичне мислення дітей в майбутньому. Вчені наголошують, що краще навчити малечу користуватися інтернетом, а не забирати телефон.

Сьогодні світ сповнений яскравим контентом на різні теми, медіа на будь-який смак, різноманітними новинами тощо. Не дивно, чому батьки не хочуть, щоб їхні діти довго "сиділи" в мережі. Проте чи не роблять вони гірше такими обмеженнями? Адже якщо дитина не буде орієнтуватися в мережевому просторі, їй буде важко конкурувати з одногрупниками в університеті, передає видання "Все освіта".

Важливо! Як захистити дитину в інтернеті: небезпеки та як їх уникнути

Набагато важливіше не обмежувати, а навчити дитину користуватися ґаджетами та інтернетом. Як це зробити?

Зробіть кожен крок дитини освітнім. Дитина буде стикатися в інтернеті з усім, від цього ніяк не втекти. Проте ви можете з будь-якої ситуації винести урок чи мораль.

Також навчіть дитину контролювати рекламу, що їй показує на сайтах. Гугл, наприклад, чудово реагує на скарги та побажання щодо реклами.

А якщо хтось настирливо хоче додатися в друзі та пише повідомлення вашій дитині, то поясність, що таке приватність в інтернеті, про небезпеку секстингу та сталкерства.

Не викладайте фотографії з вашою дитиною в інтернеті без її схвалення. Зрозумійте, дитина – це особистість, й вона так само має право вирішувати хоче вона, щоб її світлину бачили інші люди чи ні.

Стежте за соціальними мережами ваших дітей. Це не означає, що ви маєте підбирати паролі від сторінки вашої дитини. Краще заведіть собі особисті сторінки в тих соціальних мережах, де зареєстрована ваша дитина.

Не коментуйте зайвий раз світлини чи дописи своєї дитини, бо вона буде почуватися дуже незручно.