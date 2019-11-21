Як побудувати успішний сімейний бізнес з чоловіком та не розлучитися

Засновники міжнародного бренду дизайнерських подарунків 1DEA.me Микита і Ксенія Фурсови, будучи подружжям, декілька років проходили один за одним етапи побудови бізнесу. Зараз їх товари продають в 500 магазинах в 35 країнах світу, а в команді з ними працюють понад 50 людей

Як зберегти відносини з чоловіком при створені власного бізнесу – Ксенія розповіла в MC Today.

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Узгодити влісні цілі та цінності

Засновниця 1DEA.me наголошує, що потрібно обов'язково узгодити з чоловіком цінності і бажані результати, а також поставити перед собою конкретні і вимірні цілі, які поступово вестимуть вас у потрібному напрямку і не суперечитимуть життєвій позиції.

Коли у нас народився син, мені стало очевидно, що якийсь період мені потрібно бути вдома, адаптуватися до нової ролі і що моя продуктивність зменшиться. Ми обговорили це з чоловіком і вирішили, що материнство для мене стає на першому місці і багато рішень про бізнес я буду приймати виходячи з цього. Розуміння і прийняття цінностей один одного спростило комунікацію і зробило її більш якісною,

– заявила Ксенія.

Розподіляти ролі

Жінка розповіла, що з чоловіком має багато ролей: окрім подружжя, вони – бізнес-партнери, директор і підлеглий, мама і тато. За словами Ксенії, важливо відстежувати, які ролі ви обрали на момент мовлення, так буде зрозуміліше, як відповідати людині.



Ксенія та Микита Фурсови

"Наприклад, Микита дає мені якесь завдання з ролі директора, а я йому відповідаю з ролі дружини, мовляв, втомилася, зроблю це завтра. Тоді виходить, що я для нього – не дуже відповідальний співробітник. У таких випадках ми домовляємося, з яких ролей будемо вести розмову", – пояснила бізнесвумен.

Капітан завжди один

Ксенія розповіла, як кілька років тому подружжю потрібно було терміново прийняти рішення з приводу участі у виставці в Парижі. "Мені здавалося, що нам ще краще потрібно підготуватися, а Микита запропонував все-таки брати участь відразу, хоча на підготовку залишалося трохи більше місяця. Тоді ми таки вирішили взяти участь" – відповіла вона.

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Тому зараз завдяки міжнародним виставкам сімейна пара продає свою продукцію в 35 країнах світу. Якби те рішення чоловіка, вони могли б працюват над цим ще рік.

Тому в таких ситуаціях, коли потрібно прийняти відповідальне рішення і часу на міркування немає, право прийняття рішення завжди має бути у капітана. Зараз, навіть якщо я не згодна, остаточне слово за Микитою, тому що він бере на себе відповідальність за результати бізнесу,

– заявила Ксенія.

Узгодити правила гри

Подружжя поставило перед собою деякі правила, зокрема те, що вони формують свою команду швидше з однодумців, ніж з готових суперпрофесіоналів. "Визначивши для себе це, ми стали дуже швидко розуміти, що відповідати після співбесіди, а всередині компанії створили дружню атмосферу і ефективну команду", – запевнила жінка.



Команда Ксенії та Микити в 1DEA.me

Вона додала, що узгоджені правила допомагають впровадити в бізнес цінності, які важливі для пари особисто.

Щоб досягти щасливої команди, чотири роки тому ми придумали щомісяця після планерки вручати один одному стікери з вдячністю і говорити людині вголос, за що ти йому дякуєш або чим тобі допоміг або підтримав тощо. Це круто спрацювало, багато хто почав застосовувати прийом в життя",

– поділилася Ксенія.

Довіряти і давати помилятися

Жінка розповіла цікавий приклад щодо цього правила: будучи відповідальною за розробку нової продукції, Ксенія наполягала на виробництві однієї конкретної карти, проте Микита був проти. Але чоловік вирішив таки довіритися коханій, і в результаті продукт виявився дуже затребуваним і показує хороші результати.



1DEA.me популярна скетч-картами та дизайнерськими подарунками

"Допустити те, що твій партнер може помилитися, потрібно. Але також важливо враховувати виконану ним роботу і ті факти, на які він спирається.

Я не помилилася, але ймовірність цієї помилки для бізнесу і для Микити була дуже вагома. І ми з ним домовилися ще до запуску, що якщо моя гіпотеза про успіх цього продукту невірна, то це стане для нас досвідом і що я маю право на цю помилку", – сказала Ксенія.

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Урізноманітнити дозвілля

Подружжя разом працює, живе і виховує дитину, проте, за їх словами, важливо займатися ще чимось, щоб знайти нові теми для розмов. Тому Ксенія та Микита почали багато подорожувати, знаходити нові захоплення разом, ділитися враженнями та емоціями.



Ксенія та Микита багато подорожує

"Наприклад, я пішла на курс психології дітей, а Микита перемагає на картингу. Так ми можемо порадіти один за одного або поділитися актуальною для обох інформацією", – вважає дружина.

Смішити і любити один одного

І звичайно, як наголошує Ксенія, потрібно завжди радувати і смішити один одного і, звичайно ж, любити. У любові народжуються щасливі діти і успішний бізнес.