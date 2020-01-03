Як почати розмову з маленькими дітьми: корисні поради

Інколи буває тяжко вести бесіду з маленькою дитиною, навіть якщо вона вже добре розмовляє. Як навчитися говорити з малечею та почуватися комфортно під час розмови – читайте у матеріалі.

Головна редакторка видання Medium Мікеле Ву дала поради, як поговорити з маленькими дітьми без стандартних "Як справи в школі" та інших фраз.

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"Коли я стала матір'ю, зрозуміла, що розмова з малечею може бути дуже захопливою", – наголосила вона.

Як розмовляти з дитиною?

Не змінюйте свій голос

Часто люди починають автоматично змінювати свій голос на високий чи трохи "мультяшний", розмовляючи з дитиною.

Так можна робити при розмові з немовлям, але вже з дошкільнятами варто говорити своїм звичайним голосом і не зловживати пестливо-зменшувальними словами.

Повірте у неможливе

Іноді діти починають говорити про неймовірні чи неіснуючі речі. Піддайтесь цьому та підтримайте тему.

До прикладу, якщо дитина каже: "Я тільки що стрибав на Місяць", не варто казати – "Це неможливо зробити через силу гравітації". Краще запитайте, що дитина там робила, кого зустріла і чи привезла сувеніри з мандрівки.



Приєднайтеся до фантазії дитини / Фото etcetera

Розслабтесь

Не варто починати розмову звичними формальними фразами типу "Привіт, рада тебе бачити, як справи". Через це дитина лише буде почувати себе ніяково.

Краще подивіться, що дитина робить та обережно приєднайтесь до неї. Так одна дитяча психологиня робить так: "Якщо дитина розмальовує щось, я сідаю біля неї й можу поставити такі питання: "Як ти думаєш, який колір тут використати краще?" або "Вау! Це виглядає круто". Приєднайте себе в їхній світ".

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Не варто боятися мовчання

Мама двох дітей Ліз каже, що паузи в спілкуванні з дітьми бувають дуже часто. "Іноді дітям потрібно до 30 секунд, щоб проаналізувати все, що ви сказали", – каже вона.

Тож немає нічого поганого в тому, що дитина відразу не відповідає на ваше запитання. Це не означає, що їм не подобається ваша компанія, просто дайте їй трохи часу.

Будьте кмітливими

Якщо ви сидите з дитиною і розмова не вдається – почніть щось робити. До прикладу, змайструйте човник з паперу або парашут з квадратної серветки, з'єднавши чотири кути разом. Діти обожнюють таке.



Розмовляючи з дітьми, зробіть якісь аплікації

Озвучте інтереси дитини

Це дуже вдала тактика. Замість того, щоб розпитувати дитину, згадайте її захоплення.

"Я був на роботі й там казали про робота Гуманоїда (якщо дитина таким грається). Що це таке?" тощо.

Віддайте дитині право лідера

Іноді буває так, що дитина просто не хоче говорити з вами. Можливо, вона ховається за батьками чи відводить очі. Тоді краще просто не нав'язуватись.