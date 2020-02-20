Як показати коханій людині свою любов: 5 простих способів на кожен день

Рутина та напружені будні можуть спричинити погіршення стосунків у парі. Тому ми підготували для вас кілька простих способів, як показати людині свою любов та підняти їй настрій.

Люди часто забувають або соромляться казати "Я тебе кохаю", але лише це допомагає зберігати відносини роками. Ви можете не просто сказати цю фразу, а показати це в своїх діях, передає видання Mother.ly.

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Ми рекомендуємо вам вже цього тижня скористатися 5 порадами, аби показати свою любов близькій людині.

Записка

Ця записка не повинна бути довгою або занадто поетичною. Просте побажання гарного дня на зізнання в коханні точно піднімуть настрій коханій людині.

Тож, якщо вам доводиться виїжджати на роботу раніше, ніж прокидається ваша друга половинка, то напишіть їй записку з якимось побажаннями чи намальованою від руки ілюстрацією, яка, до прикладу, нагадає, що варто не забути парасольку чи взяти сонцезахисні окуляри. Тоді такі ранки починатимуться з усмішки.

Їжа

Люди кажуть, що їжа – це шлях до серця. Тому приготуйте партнеру їхню улюблену страву або купіть їх улюблений десерт по дорозі додому. Це покаже, що ви думаєте про них, поки ви були не разом.

Сьогодні і зараз

Уявіть, ніби завтра ваша друга половинка назавжди поїде в інше місто і сьогодні у вас є останній шанс сказати про вашу любов. Не пропустіть цю можливість.

Насолоджуйтесь кожною миттю, проведеною поруч з коханою людиною. Любіть так, як ніби це найкраще, що було і є у вашому житті. Дайте це відчути вашій половинці.

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Допомога

Ніщо не говорить "Я тебе люблю і ціную" більше, ніж, коли ви повертаєтеся додому і допомагаєте з прибиранням, брудним посудом чи виносите сміття.

Ці невеликі домашні справи – це спосіб показати своє кохання, не вимагаючи нічого на заміну.

Відкладіть телефон

По закінченню довгого дня вам може захотітися полежати і ліжку та "посидіти" в соцмережах тощо, але саме цей вечірній час дуже цінний для пар.

Це найкращий час поспілкуватися без будь-яких перерв. Настав час "наздогнати" наш день, висловити будь-які занепокоєння, спланувати майбутнє і просто послухати один одного.