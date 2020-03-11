Як вибудувати хороші та міцні відносини в парі: 5 способів

Всі пари спочатку думають, що вони занадто люблять один одного і ніколи не розійдуться. Однак, минає місяць, рік або два, і на зміну ніжності і пристрасті приходять сварки і постійне роздратування. Чи можна зберегти відносини такими ж яскравими, як в перші дні знайомства? Ми маємо для вас кілька порад, як вибудувати щасливі стосунки у парі.

Найбільша помилка людей – вважати, що партнерські відносини закінчуються, коли йде любов. Насправді чоловіки і жінки розлучаються через те, що втрачають почуття поваги один до одного, вважає психологиня Світлана Кривцова, пише Psychologies.

Цікаво! 4 поради для пар, які допоможуть уникнути розриву

Тому експертка зі стосунків поділилася кількома способами, які допоможуть подолати проблеми у парі і почати нове життя з тією ж людиною.

Розкажіть один одному, що вам подобається у відносинах

Чоловіки ставляться до розмов про відносини насторожено, натомість жінки часто надають їм занадто великого значення. Радимо вам почати розмову про кращі і гірші речі у ваших стосунках, поки "мені це не подобається" ще не перетворилося на "я ненавиджу це". Так, розмова вийде спокійною і ваші слова почують.

Інколи про те, що хвилює, простіше написати. Тоді візьміть аркуш паперу і перерахуйте найкраще і найгірше в ваших відносинах, обміняйтеся з партнером листками і обговоріть написане. Такий простий прийом дозволить краще пізнати один одного і зрозуміти, що зробити, щоб "кращого" стало більше.



Спілкування важливе у стосунках / Фото Unsplash

Розмовляючи один з одним, партнери можуть дізнатися багато несподіваного. Наприклад, те, що обом здавалося таким чудовим на початку відносин, тепер одного з двох зовсім не надихає.

Визначте правила, знайдіть спільні цілі

Багато пар живуть, не замислюючись, навіщо вони це роблять і чого чекати від спільного життя. Але відсутність загальних цілей здатне зруйнувати відносини швидше, ніж постійні конфлікти.

Втім, якщо почуття дійсно сильні, ви зможете домовитися і знайти золоту середину. Це буде ваше спільне стратегічне планування, основа якого – повага один до одного,

– каже психологиня.

Важливу роль в житті пари грають правила і ритуали, але їх не потрібно спеціально вигадувати. Вони вже існують у вашому житті: хтось першим займає ванну, хтось завжди купує хліб або платить за комунальні тощо.

Але часто виходить так, що одному з партнерів не подобається розподіл ролей, а в іншого це викликає роздратування і дискомфорт. Тож, про правила і ритуали теж потрібно домовлятися, щоб не зачепити почуття іншого.

До теми! 7 секретів успішних та щасливих пар, яким всі заздрять

На думку американських психологів Еллін Бейдер і Пітера Пірсона, відносини в будь-якій парі проходять шість послідовних стадій.

Злиття. Двоє відчувають себе єдиним цілим, не звертаючи уваги на відмінності.

Диференціація. Партнери підкреслюють свої інтереси, немов перевіряючи відносини на міцність. Саме в цей момент виявляється різниця переконань і інтересів: "Як тобі може подобатися така гидота?"

Дослідження. Партнери досліджують свою здатність "бути не разом": порізно проводять вільний час, частіше зустрічаються зі своїми друзями чи навіть зраджують один одному.

Зближення. Двоє вже знають, чому вони разом, виробляють спільний уклад життя, ставлять перед собою певні цілі.

Співпраця. Партнери повністю поглинені пристроєм сімейного життя, вони уважні до інтересів і кар'єрі один одного.

Синергія. Виходить справжня команда: спільна справа, діти, друзі ... Добре двом – добре і тим, хто з ними поруч.

Зберігайте індивідуальність

Якими ви бачите ваші відносини сьогодні? Проживши деякий час разом, закохані можуть виявити, що вони настільки "підлаштуватися" один під одного, що їх особистості сильно змінилися. Бажання пристосуватися до коханої людини, догодити нерідко призводить до втрати власної індивідуальності.

Тому часто виникає "криза третього року відносин" – спроба повернутися до себе самого, своїх звичок та цінностей. У багатьох виникає бажання поміняти роботу або почати вчитися.



Не втрачайте себе у стосунках / Фото Unsplash

Іноді партнер не розуміє причин того, що відбувається, і почуття охолоджуються. Це ще один привід для спокійної, ґрунтовної розмови: адже саме своєю індивідуальністю ви колись привернули один одного. Не варто втрачати себе, щоб зберегти відносини.

Не бійтеся гніву коханих

Ми часто стримуємо гнів, роздратування, лють, боячись, що це може зруйнувати відносини. Але краще влаштувати несерйозну сварку, ніж «ростити» в собі злопам'ятність і почуття провини. Сильні емоції не означають, що двоє більше не люблять один одного.

До того ж, гнів хороший тим, що допомагає людині називати речі своїми іменами. Відпускаючи на волю свій гнів, розберіться, що саме його викликало. І спробуйте поговорити про це, не переходячи на особистість партнера.

Важливо! Ви знайшли свою людину: 8 ознак ідеальної пари

Вчіться дякувати один одному

Багато пар живуть в очікуванні чогось більшого і не цінують те, що відбувається кожен день. Здавалося б, чого простіше – подякувати у відповідь на виявлену участь, допомогу або отриманий подарунок. Однак, цей навик, як і сама готовність дякувати, кудись зникають, коли пара довго живе разом.

Дякуйте один одного за конкретні речі – подарунок, прогулянку, турботливий жест – і тоді відносини будуть міцнішими. По-справжньому глибокі відносини виникають між людьми, які один від одного не залежать ні матеріально, ні емоційно.