Як закоханим зберегти стосунки на відстані під час карантину: поради психологині

Часто у людей, які кохають один одного, виникає необхідність розлуки та стосунків на відстані. Особливо часто це зустрічається зараз, під час карантину. Але не варто здаватися, нехай відстань між вами не стає перепоною для приємного спілкування, симпатії і сюрпризів один для одного.

Журналісти Сім’ї 24 запитали психологиню Марту Приріз, як закоханим парам пережити карантин окремо один від одного та зробити стосунки ще міцнішими. Тож, цікаві та корисні поради – читайте у нашому матеріалі.

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Чи реально мати стосунки на відстані? За словами психологині, зустрічатися на відстані чи ні – вирішує кожна пара самостійно, і вони розуміють, що такий формат стосунків має певні ризики та особливості. І те, якими будуть відносини, залежить від закоханих та їхніх очікувань.

Як відстань може впливати на стосунки

"Є безліч історій, які доводять, що відстань може укріплювати стосунки між закоханими. А за умови, коли двоє людей розуміють, навіщо вони будують ці стосунки, чи вони хочуть їх зберегти та розуміють, що відстань – тимчасова, тоді вони зможуть подолати всі конфлікти та труднощі", – запевнила Марта Приріз.

Але все ж, є частина людей, яким не вдається зберегти стосунки на відстані. Психологиня вважає, що це може бути через те, що їхні відносини лише почалися і їм довелося одразу будувати їх на відстані. "А можливо, їм не вистачило комунікації, щоб збудувати міцні стосунки, чи були ще якісь інші особисті фактори", – додала вона.



Стосунки на відстані – це завжди вибір обох / Фото metrolatam

В будь-якому випадку стосунки можна зберегти, але це потребує багато зусиль та роботи обох партнерів.

І не варто забувати, що сварки – це теж частина стосунків. Будь-які конфлікти не виникають на порожньому місці, і говорять про те, що не було реалізовано якихось потреб людини, зокрема вона була непочутою або її інтереси не враховувалися тощо.

Що робити коли пара починає сваритися через нестачу уваги один одного? «Головне – говорити, що саме не влаштовує, зокрема всі моменти, коли саме не вистачало уваги, пояснити, чому так сталося, чому увага потрібна та дійти до компромісу», – наголосила Марта Приріз.

Тобто проговорити проблему та розуміти, що сварки неминучі при зближенні з іншою людиною та побудові прив’язаності.

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Але, за словами психологині, важливо звертати увагу і на те, як саме люди сваряться – з розумінням того, що вони хочуть зберегти стосунки, чи просто за принципом "нехай все згорає, мені байдуже". Це різні типи сварок.

"Тому якщо ви зустрічаєтеся на відстані і вам не вистачає уваги від коханої людини, то поставте собі питання: "Чи хочу я зберегти ці стосунки?" І якщо у вас є позитивна відповідь, то сваріться так, щоб зберегти стосунки і доносьте до людини свої потреби", – додає експертка зі стосунків.

Поради та ідеї, як зберегти стосунки на відстані

Нижче ми наведемо кілька ідей, які можуть допомогти вам зміцнити відносини, але запам’ятайте, що це доволі індивідуальні речі, бо деякі люди під час карантину потребують великої кількості уваги, а інші – навпаки. Це залежить від особистості партнерів, загальних правил немає.

Визначте, скільки вам потрібно спілкування

"Вирішіть питання спілкування і те, як саме вам краще комунікувати – аудіо-повідомленнями, звичайними СМС, розмовами по телефону чи дзвінками через скайп. Говоріть, як вам комфортно. Адже може бути так, що вас все влаштовує, а вашому партнерові – це не нормально чи цього замало. Тому заздалегідь обговоріть формат спілкування і його частоту", – порадила Марта Приріз.



Говоріть по телефону або листуйтеся в соцмережах / Фото Poradum

Складіть план дій у конфліктних ситуаціях

Психологиня наголошує, що варто обговорити, що ви робитимете, якщо посваритеся та якою буває ваша реакція під час конфліктів. Адже, можливо й таке, що під час карантину в людей змінюється стратегія реагування на конфлікти.

Знайдіть цікаву діяльність для вас обох

Поговоріть про те, які цікаві активності ви можете зробити під час карантину. Наприклад, є книга "8 побачень" Джона Готтмана, поради з якої ви можете виконувати онлайн на відстані.

Придумайте для себе різні методи: це може бути перегляд фільму, читання книг, тощо, що буде чудово працювати для зміцнення ваших стосунків, і що подобатиметься вам обом.

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Робіть те, що працює для вашої пари

"Є багато різних порад, які ви можете побачити в просторах інтернету, але орієнтуйтеся на те, що краще для вас та вашого партнера. Впроваджуйте це в життя. Якщо вам подобаються онлайн побачення, спільне прочитання віршів тощо, то робіть це", – підсумувала психологиня.

Адже якщо ви не будете мати таких ритуалів для пари, то стосунки не будуть такими захоплюючими для вас і навіть під час карантину ви мусите працювати над ними. Так, ви показуєте, що людина вам важлива і міцність стосунків зростає.