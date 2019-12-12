Як заняття музикою впливає на розвиток і взаємовідносини дитини

Психологи з’ясували, що заняття дітей музикою сприяють розвитку дитячого мозку. А співи, танці чи навіть прослуховування музики батьками разом з дітьми позитивно позначається на взаєминах між ними.

Дослідження показали, що навчання дітей музики в ранньому віці (до 7 років) викликає фізичні зміни в структурі та функціях мозку, передає видання Childdevelop.

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Вчені встановили, що при заняттях музикою в центральній частині мозку збільшується кількість нейронних зв'язків між півкулями, що розвиває когнітивні здібності дитини.

Ще одне дослідження показало, що раннє навчання музики збільшує кількість сірої речовини в корі головного мозку, що розвиває в дітей координацію. А це в свою чергу покращує емоційну регуляцію і здатність пригнічувати негативні емоційні реакції на події. Тобто заняття музикою з раннього віку підвищує здатність дитини справлятися з розчаруваннями і уникати надмірно емоційних реакцій на складні ситуації.



Заняття музикою розвиває соціальні навички дитини / Фото razom.media

А для музикантів гра на інструментах не тільки активізує мозок, але і розвиває його. Тому вони мають гарну довготривалу пам'ять, слух і гнучкі когнітивні функції.

Окрім того, експерти сходяться на думці, що прослуховування музики допомагає дітям долати труднощі в навчанні. Результати останніх досліджень показують, що активні заняття музикою можуть мати для дитини безліч додаткових позитивних ефектів.

Зокрема, заняття музикою розвивають:

сприйняття мови, мовні навички та грамотність;

навички усного рахунку;

інтелект;

увагу і концентрацію;

фізичне здоров'я.

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Також відомо, що гра на музичних інструментах може підвищити самооцінку дитини, розвинути її впевненість в собі, наполегливість у подоланні труднощів з навчанням, самодисципліну тощо.

Вчені стверджують, що прослуховування музики або співи зміцнюють взаємини між батьками і дітьми, а також розвиває емпатію. Адже спільні заняття музикою дозволяють учасникам більш гармонійно взаємодіяти один з одним.