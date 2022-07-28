"Ти що, ідіот": на Чернігівщині жінки присоромили фаната лукашенка

білоруський диктатор олександр лукашенко, виявляється, є кумиром для деяких українців. Щоправда, така позиція може допомогти нарватися на суспільний осуд.

білоруси усіляко сприяють російським окупантам у війні проти України. Вони не припиняють навчань поруч з нашим кордоном, а свою територію віддали у розпорядження ворога, завдяки чому той здійснює ракетні обстріли мирних українських міст з території білорусі.

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Фаната лукашенка на Чернігівщині поставили на місце

Мешканець одного з сіл Чернігівської області у спілкуванні з журналісткою "Радіо Свобода" вирішив заявити, що "лукашенко – нормальний мужик". Мовляв, він "чесний, справедливий, і за ним народ". Що стосується ракет, які прилітають у мирні українські міста, то білоруський диктатор тут нібито ні до чого і до цих злочинів не має жодного стосунку.

Втім, закінчити свою оду лукашенку в чоловіка не вийшло. Жіночки, які стояли поряд, негайно сказали йому, що він – ідіот, якщо справді не усвідомлює роль диктатора у війні проти України.

Вправляння мізків фанату лукашенка: відео

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