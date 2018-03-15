Фанати знайшли суттєвий кіноляп у трейлер "Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда"

Шанувальники книг та фільмів про чарівника Гаррі Поттера знайшли кіноляп в трейлері у новому фільмі "Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда" – другій частині "Фантастичні звірі та де їх шукати".

Як пише The Independent, фанати виявили, що в ролику міністр магії і його підлеглі переміщуються в школу магії Гоґвортс. Але автор поттеріани Джоан Роулінг не раз наголошувала на те, що в Гоґвортсі неможливо роз'явитися майже нікому. На це здатний лише директор школи Альбус Дамблдор.

Дивіться трейлер "Фантастичні звірі: Злочини Гріндевальда":

Роулінг зазначала, що таке обмеження має на меті убезпечити учнів закладу від злих сил.

Автори фільму наразі ніяк не коментуй цей кіноляп.

Нагадаємо, трейлер другої частини спін-оффу "Фантастичні звірі" вийшов 13 березня. Прем'єра фільму запланована на 15 листопада. Головні ролі в стрічці виконали Едді Редмейн, Джуд Лоу і Джонні Депп.

Едді Редмейн та Джуд Лоу