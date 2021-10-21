Фантомний сценарій, – політолог про ймовірні президентські амбіції Володимира Кличка

Віталій Кличко заявив, що на наступні вибори у парламент УДАР піде як самостійна політсила. Водночас з'явились чутки щодо президентських абміцій Володимира Кличка.

Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Водночас мер Києва від питання про участь у президентських виборах ухилився.

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На думку Володимира Фесенка, у протистоянні довкола міського голови столиці України була певна політика, але вона не пов'язана з політичними амбіціями.

Рейтинги Віталія Кличка не дуже великі – на рівні 2 – 3%, сказав політолог. Наприклад, вони менші, ніж рейтинги Дмитра Разумкова чи Олега Ляшка.

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Ймовірні амбіції на президентських виборах

"Не відкрию великого секрету, є чутки, що на президентські вибори може піти не Віталій Володимирович Кличко, а його брат", – розповів Фесенко.

У всякому разі такий сценарій проробляють. Інша річ – наскільки це буде ефективно. На мій погляд, це трохи фантомний сценарій. Володимир Фесенко Політолог

Навряд чи ймовірний план буде ефективним, сказав політолог. Тому що Віталій Кличко поступово приходив в політику, а от прийти раптово не маючи політичного контексту – це гарантія поразки. Але такий сценарій, за словами Фесенка, нібито розробляють піарники братів Кличків.

Фесенко про чутки щодо президентських амбіцій Кличка: відео

Амбіції Кличка щодо виборів: коротко