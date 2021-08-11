Поразка США та всього цивілізованого світу, – арабський журналіст про події в Афганістані

Залишилося кілька тижнів до остаточного виходу військ США з Афганістану. Влада країни втрачає контроль, талібам уже вдалося захопити 9 провінцій. Така ситуація є провалом багаторічної американської кампанії.

Про це в ефірі 24 каналу розповів головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах. За його словами, США намагалися зробити Афганістан державою з сучасними цінностями й встановити там верховенство права.

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"Це поразка не лише американців, а всього цивілізованого світу. Якщо США прийшли туди для встановлення демократії і їм це не вдалося, це поразка на користь іншим", – заявив Фараджаллах.

Талібан отримав американське фінансування і зброю

Якщо у Афганістані програла демократія, нові сили, які прийдуть до влади, вестимуть там свою політику. Талібан заявив, що амністуватиме будь-кого з представників влади, якщо ті перейдуть на його сторону. У такий спосіб рух нарощує прихильників і зброю.

Вся американська кампанія – фінансування й озброєння повністю переходять в руки талібів,

– зазначив Фараджаллах.

Редактор підкреслив, що мешканці Афганістану не раді бачити талібів при владі, уже є чимало біженців до сусідніх країн. Тривожні сигнали є і для Таджикистану й Узбекистану, особливо після заяв Шойгу, що таліби далі своїх кордонів не підуть.

"Рух Талібан є терористичною організацією, тому коли я чую заяви американської влади, що вони готові визнати будь-яку владу в Афганістані, таке відчуття, що США кидають країну", – наголосив Фараджаллах.

Мохаммад Фараджаллах про ситуацію в Афганістані: дивіться відео 24 каналу

Великі гравці навколо Афганістану

Після відходу США, у регіоні довкола Афганістану залишилося чимало великих гравців - Китай, Пакистан і Росія. Щодо Китаю експерт наразі не береться прогнозувати подальші дії.

"Іран не буде сидіти склавши руки й спробує отримати вплив", – акцентував Фараджаллах.

За його словами, Пакистан уже мав кілька нападів терористів і слідкуватиме за ситуацією. Узбекистан і Таджикистан потребують підйому.

Водночас Туреччина й Катар ще при адміністрації Трампа брали участь у переговорах та досягли успіху. Зараз Катар узагалі мовить щодо ситуації в Афганістані. У Туреччини є чимало своїх проблем і навряд чи вона візьме на себе додаткову.

2 сценарії в Афганістані

Подальший розвиток ситуації в Афганістані, на думку Фараджаллаха, має 2 сценарії:

до влади прийде Талібан і країну поділять;

захопити владу можуть пуштуни.

За першого сценарію, окремі регіони можуть отримати підтримку сусідніх країн у протистоянні терористам. Тоді Афганістан стане другим Єменом чи Сомалі, де постійна громадянська війна заради війни. У таких обставинах процвітає наркоторгівля, контрабанда та навчання більшої кількості терористичних угруповань.

Після захоплення міста Шеберган в Афганістані, таліби вирішили звільнити ув'язнених з тюрем. Випустили 700 засуджених чоловіків та 30 жінок. У такий спосіб "Талібан" намагається збільшити кількість своїх прихильників.

Якщо владу захоплять пуштуни, які станловлять основну частину населення Афганістану, вони можуть утворити монобільшість. Журналіст переконаний, що із таким форматом можна досягнути певних результатів у переговорах.