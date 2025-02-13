Вбивство Фаріон: адвокат Зінченка питав у ChatGPT, чи справді на фото з місця злочину підсудний

У четвер, 13 лютого, у Шевченківському райсуді відбувся розгляд справи про вбивство Ірини Фаріон. У ході засідання адвокат підозрюваного Зінченка заявив, що питав ChatGPT, чи є ознаки фотошопу на фото, які містяться у матеріалах справи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske.

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Як адвокат Зінченка намагався використати ChatGPT у справі

Так, адвокат В’ячеслава Зінченка Юрій Немировський під час виступу апелював до того, що хлопця "не визначили, а призначили обвинувачуваним". За його словами, після вбивства Фаріон слідство почало відстежувати телефонні дзвінки – з ними не склалося, а з відео швидко визначили людину в панамі.

Потім знайшли Зінченка, який пересувався не в панамі, і слідство визначило – винен. Через шість днів після вбивства його затримали. Все це припущення і фальсифікація, яке намагаються показати як докази,

– заявив адвокат.

У ході засідання Немировський заявив, що запитав у ChatGPT, чи має ця фотографія ознаки фотошопу. Після цього він почав зачитувати відповідь ШІ російською мовою, на що отримав обурення залу. Присутні заявили, що не розуміють цієї мови, тому адвокат переклав відповідь українською.

ChatGPT заявив Немировському, що фотографія має ознаки фотошопу. Після хвилі сміху із залу адвокат зазначив, що не вважає це доказами, але все ж вирішив поділитись.

Інший адвокат, Ігор Сулима, заявив, що його В'ячеслав Зінченко має футболку з фотографією Степана Бандери, говорить українською мовою та є українцем. На думку адвоката, це має свідчити, що погляди підозрюваного "не суперечать позиції вбитої мовознавиці".

Суддя вирішив дослідити письмові докази, у засіданні оголосили перерву до 26 лютого.