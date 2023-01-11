Фаріон знову оскандалилася: вдарила кота, щоб "не відволікав"

Громадська діячка Ірина Фаріон знову потрапила у скандал. Цього разу її звинувачують у тому, що вона вдарила свого кота.

Зокрема, увагу на це звернули в UAnimals (всеукраїнський гуманістичний рух, який бореться за права тварин та працює у різних форматах). Там опублікували фрагмент відео.

Варте уваги Львів'яни зустріли Дуду, аби подякувати за підтримку України: вражаючі кадри

Зоозахисники дали декілька порад Фаріон

Зоозахисники зазначили, що під час запису відео для власної сторінки Ірина Фаріон вдарила кота, який "відволікав" мовознавицю.

Ми в UAnimals часом можемо робити граматичні помилки у публікаціях, втім хочемо дати кілька порад для перекладу з мови жорстокості на мову гуманності. Впевнені, відмова від "совку" стосується й відмови від безпідставної агресії до беззахисних,

– заявили в UAnimals.

Там також дали свою пораду, та зазначивши, що кіт не заважає, а потребує уваги.

Як Фаріон вдарила кота: дивіться відео

Реакція в мережі на відео

На відео не видно самого моменту, як Фаріон вдарила тварину. Можна почути лише неприємні звуки подібні до удару. У мережі активно запевняють про те, що мовознавиця могла просто налякати кота, але не била його.

Також користувачі звинувачують UAnimals у наклепі на Фаріон.

Як у мережі захищають Фаріон: дивіться фото

Дехто вдається до жартів, мовляв "кіт був російськомовним".



Реакція на відео Фаріон / Скриншот