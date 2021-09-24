Фатальний збіг: туристи на Ельбрусі відпрацювали екстрену ситуацію, яка здійснилася

На Ельбрусі під час сходження загинули 5 туристів. Виявилося, що вони відпрацьовували надзвичайну ситуацію, яка за збігом, повторилася у реальному житті.

Відео відпрацювань туристів опинилися у соцмережі. Сценарій надзвичайної ситуації повторився із фатальною точністю.

Нагадаємо Трагедія на Ельбрусі: під час сходження групи загинули 5 альпіністів

"Дівчині стало погано, інша – зломала ногу"

За ним, як чути з відео, одній з дівчат стало зле і вона зовсім не могла йти. Інші туристи тягли її на собі. Інша ж дівчина начебто травмувала ногу і її теж потрібно було тягти.

Згодом їх знайшли мертвими.

Тренування туристів на Ельбрусі: дивіться відео

Під час погіршення погоди і шторму цей сценарій здійснився. Одна з дівчат, ймовірно, від переохолодження і збільшення тиску, зомліла. Гід намагався привести постраждалу до тями, але спроби виявилися марними – вона померла у нього на руках впродовж години.

Щодо іншого, то у групі серед тих, кого врятували, є чоловік, який зламав ногу.

Де розташована гора Ельбрус, на якій сталася трагедія

Смерть альпіністів на Ельбрусі: головне