ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію командувача ХАМАС у Лівані
Джерело:Сили оборони Ізраїлю
Ізраїль ліквідував командувача ХАМАС у Лівані Фатеха Шерифа. Сталося це у ніч на 30 вересня.
Він загинув унаслідок ізраїльського "точного" авіаудару. Про це повідомили у Силах оборони Ізраїлю.
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Шериф координував роботу ХАМАС у Лівані з "Хезболлою"
У ЦАХАЛ повідомили, що Фатех Шериф був відповідальним за координацію діяльності ХАМАС у Лівані з ліванським угрупованням "Хезболла". Він також займався нарощуванням сил ХАМАС у країні, вербуванням оперативників та закупівлею зброї.
Також за даними ізраїльського військового командування, ліквідований командувач ХАМАС був членом профспілки вчителів Агентства ООН у справах палестинських біженців.
Ліванські ЗМІ стверджують, що Фатех Шериф загинув під час атаки на табір біженців Аль-Бас, що розташований на півдні Лівану у місті Тір.
Армія оборони та Служба безпеки Ізраїлю продовжуватимуть діяти проти будь-кого, хто становить загрозу для цивільного населення держави Ізраїль,
– додали у ЦАХАЛ.
До слова, припускають, що вторгнення Ізраїлю в Ліван може розпочатися вже цього тижня. ЦАХАЛ проводить рейди на півдні Лівану, збирає розвіддані та проводить розвідувальні операції, готуючись до можливого наземного наступу.