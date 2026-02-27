Закликала допитати Трампа: Гілларі Клінтон свідчила про справу Епштейна понад 6 годин

Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон 6,5 годин свідчила Конгресу про минулі зв'язки її чоловіка з Джеффрі Епштейном. Вона наголосила, що ніколи не зустрічалась зі злочинцем.

Про це повідомляє Reuters.

Що розповіла Клінтон про причетність до справи Епштейна?

Гілларі Клінтон давала свідчення 26 лютого понад 6 годин. На засідання не допустили медіа, проте згодом вона повідомила журналістам, що відповідала на "однакові" питання Конгресу якомога повніше.

У своїй заяві на засіданні колишня держсекретарка США розповіла, що не пам'ятає особистих зустрічей з покійним Епштейном, ніколи не літала його літаком та не відвідувала його острів чи резиденцію.

Політикиня зазначила, що серед питань від Конгресу були й ті, що повторювались. Також частина них, зі слів Клінтон, стосувалась НЛО та теорії змови "Піцагейт".

Клінтон звинуватила республіканців у спробі відвернути увагу від можливих зв'язків президента США Дональда Трампа з Епштейном і запропонувала допитати його. Водночас голова комітету з нагляду Палати представників США Джеймс Комер відкинув цю ідею. Мовляв, Трамп уже надавав багато відповідей щодо цієї справи.

Експосадовиця також підтвердила, що була "випадково знайома" зі спільницею Епштейна Гіслейн Максвелл. Та, за словами Клінтон, була гостею на весіллі її доньки Челсі у 2010 році.

Її чоловік Білл Клінтон, за словами експосадовиці, "не знав про злочини Епштейна під час їхнього спілкування". До речі, він дасть свої свідчення перед комітетом 27 лютого.

Останні новини зі справи Епштейна