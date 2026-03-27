Жертви Епштейна подали позов проти адміністрації Трампа та Google: у чому причина

Жертви Джеффрі Епштейна подали колективний позов проти адміністрації Дональда Трампа та компанії Google через розголошення персональних даних. Йдеться про матеріали, які були оприлюднені упродовж останніх місяців.

Про це повідомляє NBC Los Angeles.

У чому звинувачують адміністрацію Трампа?

Позивачі заявили, що Міністерство юстиції США свідомо опублікувало їхню особисту інформацію під час оприлюднення файлів, пов'язаних із засудженим сексуальним злочинцем. За їхніми словами, уряд не забезпечив належного захисту приватності постраждалих, натомість фактично розкрив особи близько 100 жертв.

Хоча згодом уряд вилучив цю інформацію, постраждалі стверджують, що Google продовжує відображати їхні дані у пошукових результатах та контенті, створеному штучним інтелектом.

Ті, хто вижив, тепер стикаються з новою травмою. Незнайомці телефонують їм, надсилають електронні листи, погрожують їхній фізичній безпеці та звинувачують їх у змові з Епштейном, хоча насправді вони є жертвами Епштейна,

– йдеться у позові.

Позивачі вимагають щонайменше по 1000 доларів компенсації кожному постраждалому від Мін'юсту, а також штрафних виплат від Google – у розмірі, достатньому для покарання і запобігання подібним порушенням у майбутньому.

Окрім цього, вони просять суд зобов'язати Google негайно та остаточно видалити їхні персональні дані. За їхніми словами, компанія має технічні можливості для такого видалення, але відмовляється ними скористатися.

Жодна жертва сексуального насильства не повинна жити в страху, що незнайомець може ввести її ім'я в пошуковий рядок і миттєво дізнатися про її найгіршу травму. Однак саме це сталося тут,

– заявила Джулі Еріксон, одна з адвокаток позивачів.

Міністерство юстиції та Google поки що не надали коментарів щодо ситуації.

