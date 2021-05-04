ФБР передали досьє на Трампа з російським "слідом", – ЗМІ

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Колишній агент британської розвідки MI6 Крістофер Стіл зібрав вже друге "досьє" на 45-го президента США Дональда Трампа. Компромат він передав ФБР.

Джерело:

The Telegraph

Що відомо про "досьє" на Трампа

У документі вказані нові дані про російське втручання в американські вибори. Мовиться про деталі зв'язків колишнього керівника передвиборчого штабу Трампа Пола Манафорта з росіянами.

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За даними видання, у "досьє" є інформація щодо самого Трампа, який відвідав Росію у 2013 році. Зауважимо, тоді він ще не був політиком. 

Відомо, що Стіл передавав американським правоохоронцям вказані необроблені розвідувальні дані через свою компанію Orbis Business Intelligence.

Коротко про перше розслідування Стіла

  • Колишній британський офіцер розвідки зібрав перший компромат на Трампа у 2017 році.
  • "Досьє" на політика складалося з серії непідписаних записок, які, як вважають, були складені в період з червня по грудень 2016 року. 
  • У документі була інформація про те, що Трампа зняли на відео з групою повій у президентському номері московського готелю Ritz-Carlton.
  • Крім того, у "досьє" було вказано, що політик багато років співпрацював з російськими спецслужбами. Сам Трамп все це спростував.
Зверніть увагу! Нещодавно Трамп закликав Адміністрацію президента США Джо Байдена налагодити стосунки з Росією. За його словами,  хороші відносини з очільником Кремля Володимиром Путіним – це дуже добре. Політик наголосив, що Вашингтон не має "підштовхувати Росію до Китаю".