ФБР передали досьє на Трампа з російським "слідом", – ЗМІ

Колишній агент британської розвідки MI6 Крістофер Стіл зібрав вже друге "досьє" на 45-го президента США Дональда Трампа. Компромат він передав ФБР.

Що відомо про "досьє" на Трампа

У документі вказані нові дані про російське втручання в американські вибори. Мовиться про деталі зв'язків колишнього керівника передвиборчого штабу Трампа Пола Манафорта з росіянами.

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За даними видання, у "досьє" є інформація щодо самого Трампа, який відвідав Росію у 2013 році. Зауважимо, тоді він ще не був політиком.

Відомо, що Стіл передавав американським правоохоронцям вказані необроблені розвідувальні дані через свою компанію Orbis Business Intelligence.

Коротко про перше розслідування Стіла

Колишній британський офіцер розвідки зібрав перший компромат на Трампа у 2017 році.

"Досьє" на політика складалося з серії непідписаних записок, які, як вважають, були складені в період з червня по грудень 2016 року.

У документі була інформація про те, що Трампа зняли на відео з групою повій у президентському номері московського готелю Ritz-Carlton.

Крім того, у "досьє" було вказано, що політик багато років співпрацював з російськими спецслужбами. Сам Трамп все це спростував.

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