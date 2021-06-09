ФБР повернуло більшу частину викупу, який хакерам виплатила Colonial Pipeline – Голос Америки

Американським спецслужбам вдалося повернути більшу частину викупу, який Colonial Pipeline заплатила хакерам на початку травня в обмін на розблокування мереж компанії. ФБР відслідкувало електронний гаманець, куди було переведено криптовалюту.

Загалом влада Сполучених Штатів змогла повернути 63,7 біткойна. Зараз їхня загальна вартість становить 2,3 мільйона доларів.

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