ФБР розслідує замах на Трампа як внутрішній теракт
Джерело:New York Times
Федеральне бюро розслідувань США розглядає стрілянину на передвиборчому мітингу колишнього президента Дональда Трампа, як замах на вбивство і як можливий внутрішній терористичний акт.
Зазначають, що на цьому етапі розслідування у ФБР вважають, що нападник на Трампа діяв самостійно.
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"Ми розслідуємо це як замах на вбивство, а також як потенційний внутрішній терористичний акт", – сказав Роберт Веллс, виконавчий помічник директора відділу національної безпеки ФБР.
За словами представника ФБР, контртерористичний відділ і кримінальний відділ працюють спільно, щоб визначити мотив замаху.
Причетність інших осіб встановлюють
Вони продовжують з'ясовувати, чи пов'язана з атакою попередня змова кількох осіб. Правоохоронці досліджують мобільний телефон нападника. Вони також знайшли простий вибуховий пристрій у машині Крукса. Другий підозрілий пристрій виявили під час обшуку у нього вдома, обидва передали на експертизу.
Коментуючи встановлення особи стрільця, представник Федерального бюро розслідувань зазначив, що відомство ще має провести додаткове розслідування.
Що відомо про нападника
- Батько нападника законно придбав напівавтоматичну гвинтівку типу AR-15, з якої хлопець стріляв у Трампа. Втім, невідомо, чи батько дав синові зброю самостійно, чи він взяв її без дозволу.
- Доказів порушень психічного здоров'я у стрільця не виявили. Крукс не залишив жодної записки, яка могла б пояснити його мотиви.