ФБР розслідує замах на Трампа як внутрішній теракт

Федеральне бюро розслідувань США розглядає стрілянину на передвиборчому мітингу колишнього президента Дональда Трампа, як замах на вбивство і як можливий внутрішній терористичний акт.

Зазначають, що на цьому етапі розслідування у ФБР вважають, що нападник на Трампа діяв самостійно.

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"Ми розслідуємо це як замах на вбивство, а також як потенційний внутрішній терористичний акт", – сказав Роберт Веллс, виконавчий помічник директора відділу національної безпеки ФБР.

За словами представника ФБР, контртерористичний відділ і кримінальний відділ працюють спільно, щоб визначити мотив замаху.

Причетність інших осіб встановлюють

Вони продовжують з'ясовувати, чи пов'язана з атакою попередня змова кількох осіб. Правоохоронці досліджують мобільний телефон нападника. Вони також знайшли простий вибуховий пристрій у машині Крукса. Другий підозрілий пристрій виявили під час обшуку у нього вдома, обидва передали на експертизу.

Коментуючи встановлення особи стрільця, представник Федерального бюро розслідувань зазначив, що відомство ще має провести додаткове розслідування.

Що відомо про нападника