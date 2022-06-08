ФБР вивезло до США суперяхту Amadea російського олігарха Керімова

Санкції Заходу переслідують росіян по всьому світу. Тепер же постраждала яхта російського бізнесмена.

Американська поліція місяцями відстежувала 106-метрову яхту Амадею, яка пов'язана з олігархом Сулейманом Керімовим. У квітні яхта прибула на Фіджі, де її хотіли вилучити, а власник човна, щоб зупинити це, почав судитися.

До теми Влада Фіджі конфіскувала яхту Amadea російського олігарха Керімова

Аргументи олігарха відкинули

Керімов стверджував, що ордер суперечить місцевому законодавству острова Тихого океану. Але Верховний суд Фіджі відкинув цей аргумент і наказав вилучити яхту. При цьому зазначив, що її причал в порту Лаутока "дорого обійшовся місцевому уряду".

Влада США у своїй заяві стверджувала, що вартість човна складає 300 мільйонів доларів, а це 238 мільйонів фунтів стерлінгів. За словами судді, для сусіпільної користі човен краще буде забрати. Адже судно запливло у води Фіджі "без будь-якого дозволу і, швидше за все, щоб уникнути судового переслідування з боку Сполучених Штатів".

Команда захисту зареєстрованих власників судна, Millemarin Investments, стверджувала, що човен не є власністю пана Керімова. Він нібито належить іншому російському бізнесмену, проти якого не загрожують санкції.

Що кажуть з цього приводу в США

Влада США стверджує, що пан Керімов все ще має вигідний зв'язок із човном. Майже відразу з початку війни яхту намагались приховати і вимкнули автоматизовану систему стеження.

Влада США вперше запровадила санкції до Керімова у 2018 році через низку звинувачень у відмиванні грошей. Відтоді росіянин потрапив під санкції з боку інших країн, у тому числі блоку ЄС після вторгнення Росії в Україну.

Директор прокуратури Фіджі заявив, що рішення суду про вилучення яхти показало прихильність його країни запитам про зовнішню допомогу та міжнародному праву. ФБР вивезло до США суперяхту Amadea після того як суд підтримав ордер.

"Суд визнав дійсність ордера США і погодився з тим, що питання, які стосуються відмивання грошей і власності, повинні вирішуватися в суді первинної юрисдикції" – сказав Крістофер Прайд.

Санкції проти Росії

Проти агресора запровадили санкції країни Заходу та Україна. Щоразу вони стають більш обтяжливими. Наприклад, у 6 пакеті ввели часткове ембарго на російську нафту. В Україні ж активи компанії, якою володіли особи з оточення Володимира Путіна, опинилися під арештом. Це стало можливим завдяки діям Служби безпеки України та ​​Київської прокуратури.

Окрім того, з Росії йдуть великі компанії та бренди. Зокрема, фірма IBM припинила діяльність в Росії. Ініціаторами цього, кажуть у керівництві компанії, стали самі співробітники. Тепер російські користувачі не можуть потрапити на офіційний портал IBM. Замість цього вони відкривають такий текст "До цього контенту нема доступу". Така сама ситуація і щодо сторінок російського підрозділу компанії в соцмережах.

Обмеження запроваджують й проти Білорусі, яка стала співучасницею вторгнення в Україну. Нещодавно Японія додала до списку санкцій два російські банки і один білоруський банк. Тобто Білорусь підпадає під такі ж сильні обмеження, натомість її економіка значно слабша, щоб це витримувати.

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