Послом України в Угорщині може стати молодший сержант 101 бригади, відомий "професор з окопів"

"Професор з окопів", молодший сержант 101 бригади ТРО Федір Шандор може стати новим послом України в Угорщині. Зараз воїн перебуває на Бахмутському напрямку.

Зауважимо, що вперше цю інформацію висловив журналіст Direkt36 Сабольч Паньї. Згодом її підтвердив і сам Шандор.

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"Професор з окопів" може стати послом України в Угорщині

Федір Шандор є професором Ужгородського національного університету та доктором філософських наук. З початком повномасштабного вторгнення Росії став добровольцем і молодшим сержантом 101 бригади ТРО.

За даними угорського видання, кандидатуру посла ще не затвердили. Наразі призначення Шандора обговорюють українські та угорські партнери.

Зауважимо, що раніше голова української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева заявила, що Україна планує відправити до Угорщини посла, який має угорське коріння й освіту в галузі суспільних наук. Проте вона так і не назвала тоді прізвище кандидата.

Лише зазначила, що вони шукають людину, яка "має хороші мовні та культурні стосунки з країни, хорошу професійну підготовку та здатна серйозно вести переговори". До слова, наразі Україна не має посла в Угорщині, адже у липні 2022 року Володимир Зеленський звільнив Людмилу Непоп з цієї посади.

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Що відомо про Федора Шандора