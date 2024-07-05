"Не можу спокійно спостерігати": Веніславський пояснив, чому подає на Безуглу заяву в ДБР
Джерело:"Радіо Свобода"
Федір Веніславський планує подати на Мар'яну Безуглу заяву до Державного бюро розслідувань. За його словами, колега Веніславського розголосила інформацію із закритого засідання комітету.
За словами члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, він "не може спокійно спостерігати", як Безугла "грубо порушує" законодавство України.
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Веніславський подасть на Безуглу заяву в ДБР
Я як юрист точно не можу спокійно спостерігати за тим, що одна з моїх колежанок грубо порушує вимоги закону про статус народного депутата, про комітети Верховної Ради,
– заявив Веніславський.
За його словами, в діях Безуглої містяться ознаки злочину, передбаченого окремими статтями Кримінального кодексу України.
Безперечно, я буду звертатись до правоохоронних органів. Можу сказати, у зв'язку з чим – у своїй діяльності моя колежанка, на мій погляд, розкрила ту інформацію, яка була донесена членам комітету на закритому засіданні,
– пояснив член комітету Верховної Ради.
Федір Веніславський підкреслив, що оцінку дій народної депутатки мають дати правоохоронні органи.
Раніше Безугла звинуватила Сирського та Залужного у "перешкоджанні діяльності" та "системному розвалі спроможності Збройних Сил". Вона також заявила, що подає заяви до Державного бюро розслідувань, СБУ і Офісу генпрокурора на колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та чинного головкома Олександра Сирського.