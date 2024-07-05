"Не можу спокійно спостерігати": Веніславський пояснив, чому подає на Безуглу заяву в ДБР

Федір Веніславський планує подати на Мар'яну Безуглу заяву до Державного бюро розслідувань. За його словами, колега Веніславського розголосила інформацію із закритого засідання комітету.

За словами члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, він "не може спокійно спостерігати", як Безугла "грубо порушує" законодавство України.

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Веніславський подасть на Безуглу заяву в ДБР

Я як юрист точно не можу спокійно спостерігати за тим, що одна з моїх колежанок грубо порушує вимоги закону про статус народного депутата, про комітети Верховної Ради,

– заявив Веніславський.

За його словами, в діях Безуглої містяться ознаки злочину, передбаченого окремими статтями Кримінального кодексу України.

Безперечно, я буду звертатись до правоохоронних органів. Можу сказати, у зв'язку з чим – у своїй діяльності моя колежанка, на мій погляд, розкрила ту інформацію, яка була донесена членам комітету на закритому засіданні,

– пояснив член комітету Верховної Ради.

Федір Веніславський підкреслив, що оцінку дій народної депутатки мають дати правоохоронні органи.

Раніше Безугла звинуватила Сирського та Залужного у "перешкоджанні діяльності" та "системному розвалі спроможності Збройних Сил". Вона також заявила, що подає заяви до Державного бюро розслідувань, СБУ і Офісу генпрокурора на колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та чинного головкома Олександра Сирського.