Вбивство Фаріон: батько підозрюваного Зінченка дав перший розлогий коментар ЗМІ
Джерело:"Новини. LIVE"
У понеділок, 5 серпня, відбулося засідання суду де розглядали зміну запобіжного заходу для В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Опісля батько дав свій перший розлогий коментар для ЗМІ.
Він стверджує, що немає доказів вини його сина та висловлює сумніви щодо роботи правоохоронців. 24 Канал зібрав усі головні заяви Федора Зінченка.
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Батько В'ячеслава наголошує на тому, що ще не доведено провини його сина, тому не треба робити із нього винного. Тому я вас дуже прошу, донесіть цю думку до суспільства, поки він підозрює, і все, Також у підозрюваного могли бути друзі у Львові, до яких він мав поїхати. Батька обурює той факт, що правоохоронці замовчують той факт, що син хотів служити в лавах ЗСУ, а лише вішають на нього ярлики вбивці. Тобто я бачу, що просто комусь дуже вигідно представити його в такому вигляді, як злочинець якийсь, Підозрюваний хотів піти служити в піхоту ЗСУ. Втім, батько його відмовив і сказав, щоб той пройшов курси оператора БпЛА. Також батько невдоволений діями держави та правоохоронців. Просто таке враження, що почали знову знімати новий сезон "Слуги народу", Також йому не сподобалося, що правоохоронці заявили про те, що справу розкрито, хоча вина його сина не доведена досі. Адвоката для В'ячеслава Зінченка батьку порадив знайомий. Федір Зінченко стверджує, що його спілкування із сином відбувається через адвоката. За словами батька, В'ячеслав прихильник моноетнічної держави. Також він розповів, що його син заочно закінчив перший курс журналістики у Дніпрі. Гроші підозрюваний отримував з загальної картки. Ну у нас ось загальна карточка, у нас загальний рахунок, хто дав, я чи дружина, яка різниця. Можуть всі подивитись надходження на картку мого сина. І все, і зняли всі питання, За словами батька, він так і не зміг побачитися із підозрюваним з моменту його затримання. На запитання про те, що син робив у Львові, батько відповів, що син нібито мав їхати до Тернополя, але чомусь зупинився у Львові. Батько Зінченка заперечує вину підозрюваного, адже поки сторона обвинувачення не довела ніяких фактів. Свідки щось бачили, когось бачили, хтось там в капелюсі ходив, але що це є В'ячеслав Зінченко, немає. Ніякий свідок не сказав, що ось Зінченко присутній був присутній по вулиці Масарика 3. Нема такого,
– наголосив він.
– зазначив він.
– заявив він.
– заявив батько.
– заявив він.
Батько В'ячеслава наголошує на тому, що ще не доведено провини його сина, тому не треба робити із нього винного.
Тому я вас дуже прошу, донесіть цю думку до суспільства, поки він підозрює, і все,
Також у підозрюваного могли бути друзі у Львові, до яких він мав поїхати.
Батька обурює той факт, що правоохоронці замовчують той факт, що син хотів служити в лавах ЗСУ, а лише вішають на нього ярлики вбивці.
Тобто я бачу, що просто комусь дуже вигідно представити його в такому вигляді, як злочинець якийсь,
Підозрюваний хотів піти служити в піхоту ЗСУ. Втім, батько його відмовив і сказав, щоб той пройшов курси оператора БпЛА.
Також батько невдоволений діями держави та правоохоронців.
Просто таке враження, що почали знову знімати новий сезон "Слуги народу",
Також йому не сподобалося, що правоохоронці заявили про те, що справу розкрито, хоча вина його сина не доведена досі.
Адвоката для В'ячеслава Зінченка батьку порадив знайомий.
Федір Зінченко стверджує, що його спілкування із сином відбувається через адвоката.
За словами батька, В'ячеслав прихильник моноетнічної держави. Також він розповів, що його син заочно закінчив перший курс журналістики у Дніпрі.
Гроші підозрюваний отримував з загальної картки.
Ну у нас ось загальна карточка, у нас загальний рахунок, хто дав, я чи дружина, яка різниця. Можуть всі подивитись надходження на картку мого сина. І все, і зняли всі питання,
За словами батька, він так і не зміг побачитися із підозрюваним з моменту його затримання.
На запитання про те, що син робив у Львові, батько відповів, що син нібито мав їхати до Тернополя, але чомусь зупинився у Львові.
Батько Зінченка заперечує вину підозрюваного, адже поки сторона обвинувачення не довела ніяких фактів.
Свідки щось бачили, когось бачили, хтось там в капелюсі ходив, але що це є В'ячеслав Зінченко, немає. Ніякий свідок не сказав, що ось Зінченко присутній був присутній по вулиці Масарика 3. Нема такого,