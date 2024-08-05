Вбивство Фаріон: батько підозрюваного Зінченка дав перший розлогий коментар ЗМІ

У понеділок, 5 серпня, відбулося засідання суду де розглядали зміну запобіжного заходу для В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Опісля батько дав свій перший розлогий коментар для ЗМІ.

Він стверджує, що немає доказів вини його сина та висловлює сумніви щодо роботи правоохоронців. 24 Канал зібрав усі головні заяви Федора Зінченка.

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