"Захистіть українців": Федоренко звернувся до діаспори в США та ЄС із важливим закликом

Українська діаспора та друзі України по всьому світу мають вийти на мирні акції із вимогами надати ЗСУ далекобійність та посилити санкції проти Росії.

В ефірі 24 Каналу Юрій Федоренко, командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр, звернувся до української діаспори та всіх симпатиків України в США, Великій Британії та Німеччині із закликом об'єднати зусилля та провести серію мирних демонстрацій.

Чому Федоренко закликає до мирних акцій?

Головна мета цих заходів – донести до західних лідерів критичну потребу України в далекобійній зброї та швидкому завершенні війни.

За його словами, до акцій мають долучитися як українці, які виїхали за кордон давно, так і ті, хто залишив країну після початку повномасштабного вторгнення. Окрім демонстрацій на вулицях міст, важливим елементом є інформаційна хвиля в соціальних мережах.

Ми маємо своєю чергою звернутися до нашої діаспори, яка проживає в Америці, до симпатиків України, які є в Америці, у Британії, в Німеччині, об'єднати українців і провести по світу ряд в законний спосіб передбачених акцій. Зробити прості акції, демонстрації. Захистіть українців, вийти і сказати наступні тези: далекобійність, швидке завершення війни,

– наголосив Федоренко.

Він підкреслив, що для демократично обраних лідерів, зокрема для президента США, вирішальним фактором є суспільна підтримка. Коли західні партнери побачать масову позицію громадян, їм буде легше ухвалити рішення щодо передачі Україні критично важливих технологій.

Федоренко закликає до мирних мітингів / дивіться відео

Що Федоренко говорить про санкції проти Росії?

Окрему увагу Федоренко приділив посиленню санкційної політики проти Росії. Він наголосив, що Сполучені Штати та їхні бізнеси повинні повністю припинити укладання нових контрактів із країною-агресоркою, а сам контроль за обмеженнями має бути суворим і безперервним.

На переконання Федоренка, змусити Кремль до реальних переговорів можна лише силою. Посадити Путіна за стіл перемовин вдасться тільки тоді, коли російська армія повністю втратить спроможність вести активну фазу бойових дій.