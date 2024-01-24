Глушить російські FPV-дрони: Федоров показав український окопний РЕБ

Михайло Федоров розповів про українську розробку. Вона здатна блокувати частоти ворожих FPV-дронів.

Віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своїх соцмережах розповів про окопну систему радіоелектронної боротьби. Вона називається AD Counter FPV.

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Що відомо про окопний РЕБ

За словами Федорова, цю систему розробили учасники кластера Brave1. Пристрій призначений для блокування радіочастот для російських FPV-дронів.

Система генерує білий шум у радіочастотному діапазоні 850–940 мегагерц, і FPV-дрон втрачає звʼязок з оператором і стає некерованим. Радіус роботи – від 250 метрів, якщо відстань між дроном та оператором дрона – 3 000 метрів. Система швидко починає працювати після увімкнення, їй для цього потрібно не більше 0,5 секунди,

– пояснив віцепрем'єр.

Ця система важить 3 кілограми без акумулятора та має триногу, завдяки якій пристрій зручно встановлювати на автівки. Федоров заявив, що українські військові вже активно використовують AD Counter FPV та називають цей пристрій одним з найкращих портативних РЕБ.



Такий вигляд має AD Counter FPV / Фото Михайла Федорова

Також існує модифікація у формі рюкзака, яку створили за запитом наших захисників. Міністр зауважив, що цю версію теж активно використовують українські воїни, і вона зарекомендувала себе як незамінна річ.

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