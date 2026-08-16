У нас довга історія, – Федоров розповів про контакти з Ілоном Маском

Нещодавно The Atlantic оприлюднило матеріал, у якому йдеться про те, що Михайло Федоров залишається головним каналом комунікації України з Ілоном Маском. Ексміністр оборони розкрив, які у нього стосунки з американським трильйонером.

В інтерв'ю ірландському журналісту Каолану Робертсону Федоров заявив, що підтримує контакти з Ілоном Маском.

Що відомо про контакти Федорова з Маском?

За словами колишнього міністра, він має довгу історію комунікації з американським бізнесменом, яка триває вже понад 4 роки.

Нам вдалося вже вирішити велику кількість проблем і знайти взаєморозуміння як люди, що підтримують демократичні цінності своїх країн,

– пояснив Федоров.

Він додав, що часто вдавалося знаходити вихід навіть в ідеологічно складних ситуаціях.

Федоров наголосив, що він перебуває у комунікації з Маском. Він сподівається, що це допоможе Україні отримувати нові технології і вирішувати ті виклики, які перед нею постають сьогодні.

Раніше ексміністр оборони розповідав, що він веде переговори з Маском, щоб отримати дозвіл використовувати Starlink для ударів по цілях на території Росії. Зокрема, у такий спосіб українські військові могли б знищувати установки ворога, з яких він запускає балістику.

За словами джерела, близького до Федорова, позитивного рішення щодо використання Starlink наразі немає. Маск, як стверджують джерела, побоюється, що надання такого доступу може призвести до нової ескалації з Росією.