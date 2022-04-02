Федоров розповів, як українці допомагають ЗСУ: з кожної квартири знімали ворожу техніку

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, як українці допомагають Збройним Силам України. Зокрема, люди інформують ЗСУ щодо пересування техніки ворога.

Зробити це можна через чатбот "єВорог". На платформі є можливість повідомити про місцеперебування окупантів та поділитися кадрами.

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Українці допомагають ЗСУ через "єВорог"

У чатбот можна перейти з головного екрана застосунку Дія або ж за посиланням. Надсилати відео з ворожою технікою чи солдатами бажано до 1 хвилини або 3 – 4 фото.

Вкрай важливо писати, в якому саме напрямку рухається колона, бо за переліком техніки неможливо спрогнозувати час прибуття ворога у певну точку. А за рухом техніки на відео та коментарями – можна.

У нас люди-герої. Розповім вам про один кейс. Українці майже з кожної квартири двох вулиць одного міста знімали пересування колони ворожої техніки з ракетами. Пишаюсь кожним із вас,

– зауважив Федоров.

Також він додав, що перш ніж дістати телефон і почати знімати, слід переконатися, що ви в безпеці.

Водночас Міністр цифрової трансформації нагадав, що поширювати матеріали з місцем розташування українських військових не можна.



Що можна і не можна показувати й стрімити в час війни / Інфографіка 24 каналу

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