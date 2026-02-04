"Стратегічна синергія": глава Мінцифри поділився, чи лишається вплив на міністерство у Федорова

Михайло Федоров перейшов з посади міністра цифрової трансформації на посаду міністра оборони. Водночас обидва відомства продовжать тісну співпрацю.

Про це розповів виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Як відбуватиметься управління Мінцифрою?

Олександр Борняков пояснив, що йдеться радше не про вплив Михайла Федорова на роботу Мінцифри, а про "стратегічну синергію".

Михайло масштабує цифровий досвід перемог уже на рівні Міноборони. Ми ж у Мінцифрі залишаємося головним технологічним партнером цього процесу,

– сказав він.

За його словами, наразі також існують спільні екосистемні проєкти – наприклад, Brave1, який потребує синхронізації дій двох міністерств.

Раніше ці проєкти реалізовували в межах однієї команди, тепер – у межах уряду.

Борняков також уточнив, що операційне управління Мінцифрою залишається його зоною відповідальності. За його словами, рішення щодо кадрової політики, нових послуг у Дії та розвитку інших проєктів екосистеми ухвалюють саме у Мінцифрі.

Ми автономна інституція, але граємо в одній збірній з Міноборони,

– підсумував Олександр Борняков.

Михайло Федоров став міністром оборони