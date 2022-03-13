Федоров запропонував Apple та Google сповіщати громадян усього світу про тривогу в Україні

Росія вранці 24 лютого розв'язала повномасштабну війну проти України. Наші громадяни вже 18 діб поспіль живуть з відчуттям загрози ворожого повітряного удару.

Вирішити цю проблему можна завдяки дуже просто, якщо НАТО закриє небо над українськими землями. Михайло Федоров знайшов спосіб підштовхнутися Північноатлантичний Альянс до цього важливого кроку.

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Якби Apple та Google запровадили функцію сповіщень про повітряну тривогу в Україні на кожному смартфоні в світі, то громадяни інших країн швидко б відчули жах війни та змусили свої уряди закрити небо,

– зазначив міністр цифрової трансформації.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вимагає від НАТО закрити повітряний простір з першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Однак Альянс відмовляється це робити, побоюючись відповіді агресора.

Важливо – думка експерта щодо закриття неба: дивіться відео