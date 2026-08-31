Італією не обмежився: Федоров хоче стати радником міністрів оборони у Франції і США

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров прагне обійняти посади радника очільників оборонних відомств США та Франції. Він заявив про готовність допомогти Вашингтону створити армію безпілотників в обмін на постачання ракет-перехоплювачів до систем Patriot.

Як повідомляє видання Financial Times, про свої наміри розбудовувати міжнародне партнерство експосадовець розповів під час візиту до Вашингтона.

Робототехніка та ракети зі штучним інтелектом

Наразі Федоров шукає американські інвестиції для заснування спеціального фонду оборонних технологій. Західний капітал планують спрямувати на розробку зброї, яка має змінити хід війни проти Росії.

Створюваний інструмент вийде за межі звичайного венчурного фонду та дозволить не лише інвестувати в існуючі стартапи, а й засновувати нові компанії.

Серед головних напрямків визначено розвиток бойової робототехніки для зменшення потреби у живій силі на фронті, дешевих швидкісних дронів-перехоплювачів і ракет на основі штучного інтелекту.

У контексті нещодавнього призначення радником італійського міністра оборони Гвідо Крозетто ексчиновник зауважив, що така співпраця відкриває нові можливості для України. Зокрема, вона може допомогти отримати доступ до систем протиповітряної оборони, яких наразі бракує Києву.

Співпраця зі США та обмін технологіями

Водночас Михайло Федоров висловив бажання обійняти аналогічні консультативні посади в оборонних відомствах інших країн-партнерів, зокрема у Франції та Сполучених Штатах.

"Я готовий піти на такий обмін", – наголосив Федоров, коментуючи пропозицію допомогти США у створенні армії дронів натомість отримати ракети-перехоплювачі Patriot, аби Україна змогла захиститися цієї зими.

При цьому колишній урядовець відмовився коментувати, чи планує зустрічатися з представниками адміністрації Дональда Трампа у Вашингтоні.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, Михайло Федоров став радником міністра оборони Італії з оборонних інновацій. У його пресслужбі запевняли, що консультативна діяльність за кордоном не передбачає розголошення державної таємниці та спрямована на залучення інвестицій в український сектор defense-tech.