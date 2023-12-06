Бореться з ворогом та онкологією: український захисник збирає собі на лікування

На жаль, наші захисники, крім зовнішнього ворога, змушені боротися і зі своїми особистими проблемами. А інколи – рятувати життя, коли своє власне перебуває у ще більшій небезпеці.

Ця історія є реальністю для українського захисника, старшого сержанта Сергія Проскурова із позивним "Неон".

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Коли росіяни почали повномасштабне вторгнення, 52-річний Сергій, не вагаючись вступив до війська, аби захистити свій дім. Вже 25 лютого 2022 року його зарахували на службу фельдшером медичної служби.



Сергій Проскуров рятує життя українського захисника / Фото надане 24 Каналу

Чоловік неодноразово рятував життя побратимів, однак тепер допомога потрібна йому самому. Нещодавно Сергію поставили складний діагноз – онкологія. Хвороба з'явилася у легенях та, на жаль, швидко прогресує.



Діагноз Сергія / Фото надане 24 Каналу

Чоловіку вже зробили операцію – лобектомію. Простими словами: чоловіку вирізали частину легені та лімфовузли. Однак Сергій продовжує боротися за життя. Попереду на нього чекає тривалий курс хіміотерапії.

Аби продовжити ефективне лікування, потрібен понад 1 мільйон гривень. Така сума є дуже великою, а особливо у часи війни, коли є безліч інших потреб для наших захисників.

Якщо ви маєте змогу допомогти Сергію подолати складу хворобу та підтримати його фінансово – залишаємо реквізити його картки:Пам'ятайте: будь-яка сума важлива!



Сергій з побратимами / Фото надане 24 Каналу



Сергій отримав нагороду / Фото надане 24 Каналу