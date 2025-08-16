Про провальний бізнес-план пари росіян розповіли у росЗМІ, передає 24 Канал.

Що саме вимагали фермери у свого працівника?

Російські телеграм-канали пишуть, що фермери посадили свого робочого на ланцюг та погрожували згодувати його свиням, якщо той не піде воювати проти України.

Чоловік заборгував гроші своїм роботодавцям, тому ті вимагали, аби усі воєнні виплати перераховували їм на картки.

Для реалізації своєї мети фермери наказали своєму бранцю на камеру сказати, що той підписує контракт із російським міноборони.

Пізніше чоловіку вдалося втекти. Він звернувся до поліції, тепер справа перебуває у прокуратурі.

До слова, нещодавно російські правоохоронці отримали повідомлення, що місцеві затримали "диверсантів" на полях Татарстану. Люди запевняли, що спіймали їх на гарячому під час запусків безпілотників. Та виявилося, що "ворожі агенти" – курсанти військового училища.