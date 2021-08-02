Це було б самогубство, – Фесенко про ядерну зброю у боротьбі з Росією
Джерело:24 канал
Часто говорять про те, що якби в України була ядерна зброя – Росія б не напала і не забрала Крим. Однак стверджувати, що так би й було – неправильно, адже використаня ядерної зброї було б для України самогубством.
Таку думку в ефірі програми "Між іншим" на 24 каналі висловив політолог Володимир Фесенко. Він навів приклад Ізраїлю.
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"У них є ядерна зброя. І що? Припинилась атака на Ізраїль? Ні", – розповів політолог.
Фесенко не вважає, що ядерна зброя працює як чинник стримування. Ба більше, Україна б не могла її використовувати.
Ми – сусідня країна, наслідки проти нас були б теж. Це було б самогубство. Хай колективне, але самогубство,
– заявив політолог.
Фесенко: Росія могла б захопити об'єкти
Він вважає, що Росію б не зупинила ядерна зброя України. Вони навпаки могли б провести спецоперацію по захопленню об'єктів з ядерною зброєю.
"На той момент – у лютому та березні 2014 року – коли були повністю деморалізовані силові структури, на жаль, це було можливо. Ми втратили Крим, половину Донбасу і так само могли захопити установки з ядерними ракетами", – пояснив Фесенко.
Він вважає, що треба проводити жорсткішу політику у відносинах з союзниками, нагадувати про свої інтереси та вимагати належну компенсацію. Це не шантаж, а те, що відповідає нашій ситуації та інтересам.До слова! Росія може розмістити ядерне озброєння у Криму. В Офісі Президента заявили про об'єкти з матеріалами.
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