Фестиваль "Червона рута" цього року пройде у стратегічному партнерстві з Рухом опору ССО ЗСУ
ХVIІ Всеукраїнський фестиваль сучасної пісні та популярної музики "Червона рута – 2025" відбудеться у стратегічному партнерстві з Рухом опору ССО ЗСУ.
Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі Сил спеціальних операцій, інформує 24 Канал.
Читайте також Спецоперації світового рівня для СБУ стають системою, – експерт про удар по Кримському мосту
Цьогорічна "Червона рута" пройде у вересні у Львові у стратегічному партнерстві з Рухом опору ССО ЗСУ. "Червона рута лунає, опір триває!" – під таким гаслом фестиваль об'єднає тисячі українців у спільному культурному спротиві,
– мовиться у повідомленні.
У ССО наголошують, що українська культура була і буде гучним голосом спротиву та інструментом боротьби за національну ідентичність, скільки б росіяни не намагались її знищити.
"Червона рута" пройде у стратегічному партнерстві з Рухом опору ССО ЗСУ: відео