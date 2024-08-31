Через фестиваль у замку на Волині спалахнув скандал: влада заборонила масові заходи без дозволу

У Луцьку 17 –18 серпня на території замку Любарта проходив фестиваль Lutsk Food Fest, який викликав резонанс у суспільстві. На масових заходах було чимало бійок, неповнолітнім продавали алкоголь, і тепер влада заборонила проводити заходи такого типу без дозволу.

Відтепер організатори масових заходів зобов'язані звертатися до місцевої влади щонайменше за 10 днів до проведення заходу. Окрім того, заходи різного масштабу мають погоджуватися з різними органами влади.

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На Волині масові заходи будуть погоджувати з владою

У Луцьку нещодавно проходив фестиваль Lutsk Food Fest. Його організували на території Луцького замку (замку Любарта). Однак, згодом у мережі з'явилося чимало кадрів, які обурили мережу. Так, гості фестивалю влаштовували бійки, неповнолітнім продавали алкоголь, а деякі відвідувачі загалом поводилися непристойно.

Особливо мережу обурили кадри, на яких молодий хлопець з плакатом у руках виліз на мури. Після цього міський голова Луцька Ігор Поліщук звернувся до директора Луцького замку Павла Рудецького щодо проведення фестивалю.

Кадри з фестивалю, які обурили мережу: дивіться відео

Поліщук наголосив, що поведінка відвідувачів фестивалю була непристойною. Також він зазначав, що це викликало обурення в мешканців громади, тому він закликав належно ставитися до історико-культурної спадщини, забезпечувати громадський порядок і спокій та не допускати порушень закону.

У Волинській ОВА відреагували на ці події й вжили заходів. Відтепер на Волині заборонили проводити масові заходи без відповідного погодження.

Організаторам заходів потрібно буде звернутися до місцевого органу виконавчої влади не пізніше, як за 10 днів до дати його проведення. Якщо масовий захід відбуватиметься на території громади, необхідне погодження з відповідною районною військовою адміністрацією. Якщо це заходи обласного рівня, то з Волинською обласною військовою адміністрацією,

– наголосив голова ОВА Юрій Погуляйко.

Він додав, що таке рішення ухвалили у зв'язку з безпековою ситуацією та у відповідь на випадки порушення громадського порядку.