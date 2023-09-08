Істерика Кремля про "спалах раку" через збіднений уран: у Пентагоні та ЄС жорстко відреагували

Штати вперше нададуть Україні боєприпаси зі збідненим ураном. У Кремлі вже оскаженіли від цієї новини й почали вигадувати нові фейки.

Зокрема, кремлівська пропаганда вигадала, що збіднений уран призведе до "спалаху раку". Аби озвучити таку "серйозну" новину на арену цирку навіть випустили Дмітрія Пєскова – речник Путіна. Він і почав озвучувати лякалку.

Зверніть увагу Разом з Abrams: у Пентагоні відповіли, коли снаряди зі збідненим ураном будуть в Україні

Як відреагували у Пентагоні

Сабіна Сінгх – речниця Пентагону – під час брифінгу спростувала маячню Кремля.

Щодо першого питання, яке стосується впливу снарядів зі збідненим ураном на здоров'я, я б заперечила російським офіційним особам,

– наголосила Сінгх.

Речниця додала, що Центр з контролю та профілактики захворювань зробив висновок: немає жодних доказів того, що снаряди зі збідненим ураном спричиняють рак. У ВООЗ також не зафіксували спалахну онкохвороб після впливу урану або збідненого урану.

Що кажуть у ЄС

Петера Стано – речника із зовнішньополітичних питань – попросили прокоментувати, чи не стурбований офіційний Брюссель тим, що Україні надають снаряди зі збідненим ураном. На що Стано відповів, що він не хвилювався б про те, що Україні надають союзники, аби держава могла захиститися від російської агресії.

Стано наголосив: він би турбувався через те, що Володимир Путін розігрує ядерну карту. Зокрема, на ЗАЕС. Окрім того, варто хвилюватися, адже Росія використовує їжу як зброю. Щоб ускладнити ситуацію, російські окупанти завдають удари по інфраструктурі українських річкових портів.