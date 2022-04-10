"Фейк на лоха": як окупанти перекручують матеріали іноземних журналістів

Російські окупанти продовжують влаштовувати цинічні обстріли мирних міст України. 8 квітня орки завдали ракетного удару по вокзалу в Краматорську, на якому тисячі людей чекали на евакуацію.

Щоб виправдати власні воєнні злочини, росіяни вигадали новий фейк. Заявляють, що нібито обстріл вокзалу ракетою з цинічним написом "за детей" здійснили самі Збройні Сили України.

Головне Героїчний прикордонник та спроба росіян досягти успіху до 9 травня: основне за 46 день війни

Окупанти перекрутили матеріал журналіста про ракету з Краматорська

Так, пропагандисти поширюють інформацію, нібито італійський журналіст з TG-7 по бортовому номеру виявив, що ракета, яка атакувала Краматорськ, "українська".



Те, що пишуть РосЗмі про "українську" ракету в Краматорську / Фото з фейсбуку Генштабу ЗСУ

Ймовірно вони сподівалися, що ніхто не зрозуміє, що насправді говорить журналіст італійською мовою.

Проте в оригіналі жодних слів про номери немає й журналіст чітко каже, що ракета – російська.

Оце було причиною жаху в Краматорську. Бомба з написом... Саме так. Російською. За дітей. Режисере, саме оця бомба. На ній ще напис білою фарбою,

– йдеться в фрагменті.

Італійський журналіст говорить, що ракета російська: відео

Зауважте – Росія вигадала цинічні фейки про звірства в Бучі: дивіться відео