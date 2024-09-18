У Росії хотіли видати затрофеєні ЗСУ танки за "кладовище знищеної української бронетехніки"

Російські пропагандисти знову зганьбилися своєю брехнею. Цього разу вони видали російські танки за "кладовище знищеної української бронетехніки".

Ба більше, видання The Insider пише, що вони були не знищені, а затрофеєні Збройними Силами.

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Черговий фейк росіян

Кілька днів тому один з російських пропагандистських телеграм-каналів показав фото колони танків, що стоять на узбіччі дороги. Стверджувалося, що це "цвинтар української бронетехніки" у Курській області.

Однак аналітики ідентифікували місце зйомки. Відео було знято 2022 року в селищі Мирне Краматорського району Донецької області, що перебуває під контролем України. Це не цвинтар української бронетехніки, а затрофеєні ЗСУ російські танки. Колона була розташована на центральній вулиці Миру.

Колона, яку росіяни видали за українську техніку: дивіться відео

Фотографії цієї колони були опубліковані ще в жовтні 2022 року.

Фотографії колони, яку росіяни видавали за українську бронетехніку / фото Insider

Маркування можна сплутати з трикутником, який наносили ЗСУ на свою бронетехніку, що зайшла в Курську область у серпні цього року. Однак, як повідомило The Insider джерело в ЗСУ, маркування „коло в трикутнику“ раніше наносилося на техніку саме росіянами, – пишуть журналісти.

Видання припускає, що ці танки були захоплені ЗСУ під час контрнаступу на сході Харківської області у вересні 2022 року і потім переправлені південніше.