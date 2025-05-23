Безглузді юридичні фантазії, – у МЗС відреагували на заяву радника Путіна про нерозпад СРСР

Радник російського диктатора Антон Кобяков заявив, що під час розпаду СРСР було порушено юридичну процедуру, тож ця держава нібито досі існує. В українському МЗС прокоментували чергові "безглузді фантазії" Кремля.

Відповідну заяву у п'ятницю, 23 травня, зробив речник відомства Георгій Тихий, передає 24 Канал. Він назвав розпад СРСР у 1991 році "одним із моментів найбільшої надії наприкінці 20 століття".

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У МЗС відреагували на заяви радника Путіна

За словами Кобякова, так звана "українська криза" є "внутрішнім процесом СРСР". Про це він заявив на пресконференції Петербурзького міжнародного юридичного форуму, що проходив з 19 по 21 травня.

Незабаром на це відреагували в українському МЗС, зазначивши, що СРСР розпався "назавжди й безповоротно".

Замість того, щоб пропонувати безглузді юридичні фантазії, у застарілих умів, що застрягли в радянському минулому, слід запитати, якою маркою туалетного паперу користувалися їхні родини за часів СРСР. Вони не зможуть відповісти, бо його не було,

– написав Тихий.

Нагадаємо, член комітету з оборони у Держдумі Росії Віктор Соболєв заявив, що ціль так званої "СВО" в Україні – створення "союзної держави" Росії, України та Білорусі. За словами росіянина, це є частиною відновлення "русского міра".