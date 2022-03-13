Лещенко спростував фейк про пропозицію здатися, яку начебто озвучив прем'єр Ізраїлю

Радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко розповів, що Росія розповсюдила фейк про пропозицію нібито здатися. Неправдиву інформацію Росія поширювала через іноземні ЗМІ.

Відповідну інформацію Сергій Лещенко оприлюднив ввечері 13 березня. Тобто після 18 днів війни, яку Росія почала проти України.

Важливо Перемовини з Росією тривають нон-стоп: 14 березня відбудеться переговорна сесія

Країна-агресор поширила черговий фейк

Фейк, який вони (мовиться про Росію – 24 канал) поширили через міжнародні медіа полягає в тому, начебто Україна отримала пропозицію здатися. І цю пропозицію нібито озвучив прем'єр-міністр Ізраїлю під час розмови з президентом Зеленським,

– заявив Лещенко.

Пояснив, що насправді офіційна позиція української влади озвучена радником глави Офісу Президента Михайлом Подоляком така: "Прем'єр-міністр Ізраїлю, як і решта країн умовних посередників абсолютно точно не пропонували і не пропонують Україні погодитися на будь-які такі вимоги Росії. Це неможливо з військово-політичних причин".

Лещенко додав, що навпаки – Ізраїль пропонує Росії більш адекватно оцінювати події в театрі військових дій на території України.

Брифінг Сергія Лещенка за 13 березня – дивіться відео