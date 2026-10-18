ШІ-прапор для Путіна: заяви Росії про захоплення Добропілля виявилися фейком

Російське командування відзвітувало про захоплення Добропілля на Донеччині та показало ролик зі встановленим прапором. Проте кадри виявилися підробкою штучного інтелекту, а Сили оборони спростували заяви ворога.

Про провал фейків росіян говорять так звані Z-блогери.

Що кажуть російські блогери про брехню російського військового командування?

Начальник генерального штабу зс Росії Валерій Герасимов переконував диктатора Володимира Путіна, що українське місто нібито зачистили війська угруповання "Центр". Російське командування також оголосило про пошукові заходи в підвалах будівель, а Путін назвав це подією, яка нібито відкриває шлях до адмінкордонів Донеччини.

На оприлюдненому російським міністерством оборони ролику уважні глядачі помітили явні ознаки генерації контенту штучним інтелектом. Про це свідчить неприродна поведінка триколора в руках військового: флагшток спершу розташований горизонтально під кутом до білої смуги, далі раптово вирівнюється вертикально біля червоної частини та знову перескакує назад.

Відео, яке росіяни показували як доказ про успішне захоплення українського міста: дивіться фейк, який створив ШІ

Російські мілітарні канали відкрито висміяли чергову спробу намалювати успіхи на фронті за допомогою графічних редакторів.

Нам здається, чи угруповання військ "Центр" також освоїло ШІ-встановлення прапорів за прикладом своїх колег з угруповання військ "Захід"?

– зазначили автори одного з російських телеграм-каналів.

Інші коментатори також розкритикували брехливі звіти командування, згадавши попередні фальсифікації генералітету.

Пипі (Путіну, – ред.) знову продали черговий Святогірськ і Куп'янськ. Це якась ганьба!

– говорить інший російський Z-блогер.

Навіть окремі російські ресурси визнають, що в районі населеного пункту тривають важкі бої, а про жоден стійкий контроль окупантів над Добропіллям не йдеться.

Як фейки росіян спростували в Україні?

Дані українського OSINT-проєкту DeepState підтверджують, що в Добропіллі немає навіть сірої зони. Згідно з аналітичними картами, місто повністю перебуває під контролем Збройних сил України.

Офіційну брехню російського керівництва прокоментували і в українському військовому командуванні.

Заяви Герасимова про захоплення Добропілля не відповідають дійсності. Місто залишається під контролем України,

– зазначив Андрій Ковальов, речник Генштабу ЗСУ.

Зачистка окупантів у селах поблизу міста

Окрім Добропілля, міноборони Росії оголосило про нібито захоплення населених пунктів Золотий Колодязь, Новотроїцьке та Петрівка на Донеччині. У Першій Президентській бригаді Нацгвардії "Буревій" спростували ці твердження, запевнивши, що всі три села надійно тримають Сили оборони.

Для створення картинки командування окупантів відправляє малі піхотні групи для проникнення в забудову. Їхня єдина мета полягає у встановленні прапора та зйомці короткого відео, після чого такі штурмовики гинуть під вогнем українських військових.

Злагоджена бойова робота бійців бригади "Буревій" та суміжних підрозділів зірвала задуми ворога і не дозволила йому закріпитися на цих територіях.

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, російське керівництво регулярно вигадує окупацію українських міст і сіл через брак реальних здобутків на фронті. Раніше у Генштабі спростували вигадки загарбників про захоплення Костянтинівки, Олексієво-Дружківки, вихід до Краматорська та нібито бої за Оріхів у Запорізькій області.