Окупанти заявили про удари України по двох НПЗ: в ОП відповіли на звинувачення Росії

Російська влада заявила про нібито удари по двох своїх нафтопереробних заводах у Саратовській та Рязанській областях. Утім, в Україні спростували ці заяви, назвавши повідомлення про атаки на НПЗ фейком.

Звинувачення на адресу України поширює низка росЗМІ з посиланням на віцепрем'єра Росії Олександра Новака.

Що кажуть у Росії про нібито атаку України на НПЗ?

Раніше віцепрем'єр заявив, що Україна в ніч на 14 жовтня нібито атакувала НПЗ у Саратовській та Рязанській областях. Російська сторона одразу назвала це перешкодою для досягнення потенційного енергетичного перемир'я.

Проте в Офісі президента України категорично спростували ці звинувачення. Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин назвав подібні звинувачення фейком. Він зазначив, що Сили оборони цієї доби не завдавали ударів по російських нафтопереробних заводах, а серед цілей були дата-центр та інший важливий для окупантів об'єкт.

Крім того, ексочільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що російські посадовці активно включилися в тему вигаданих ударів по своїх НПЗ і поширюють неправдиву інформацію. Росія зацікавлена в тому, щоб Україна втратила розвіддані, а також прагне перекласти відповідальність за ведення війни.

Він також нагадав, що раніше Пєсков фактично визнав удари самої Росії по українській енергетиці. Тоді у Кремлі виправдовувалися тим, що ініціатива щодо енергетичного перемир'я нібито не була конкретизована.

Ураження дата-центру Сбербанку у Балакові

У ніч проти 14 жовтня масованого удару зазнало місто Балаково Саратовської області. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежі в промисловій зоні, де розташований комплекс обробки даних Сбербанку.

Об'єкт вартістю понад один мільярд доларів розрахований на 120 тисяч серверів і має потужність до 82 мегаватів. Подібні удари по технологічній інфраструктурі відбуваються не вперше, адже раніше ми розповідали, як у Рязанській області дронами було уражено дата-центр компанії Яндекс.