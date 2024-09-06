"Карателі зі ЗСУ" у Курській області: росіяни зганьбились з новим відеофейком

Російська пропаганда постійно вдається до фейкових історій, намагаючись дискредитувати Збройні Сили України. Чергове цьому підтвердження – постановочне відео з "жорстокими карателями" зі ЗСУ.

У мережі з'явилося чергове "шедевральне" відео від російських пропагандистів, де "українські військові" нібито приносять гуманітарну допомогу росіянці. Жінка відмовляється від допомоги, звинувачуючи їх у злочинах проти мирних жителів, – інформує 24 Канал.

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Пропагандистський провал

За сценарієм, прописаним Кремлем, актриса в ролі місцевої жительки Курщини відкидає допомогу від "українських карателів", звинувачуючи їх у масових розстрілах.

Проте гра жінки була настільки штучною, що користувачі мережі не забарилися висміяти цей невдалий пропагандистський трюк.

Які ви визволителі? Пів села розстріляли. Не потрібно мені від вас нічого, св**ота. Ідіть геть. Ідіть. Я вже стільки надивилася,

– каже жінка на відео.

Ролик швидко набув популярності в мережі, але не через переконливість зображення подій, а через його абсурдність та низьку якість акторської гри.

Цей інцидент став черговим доказом того, як російські пропагандисти намагаються маніпулювати, вдаючись до ганебних методів дезінформації.

Російський фейк, який став популярним через "надзвичайну" акторську гру: дивіться відео

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Додамо, що українська операція в Курській області Росії розпочалася понад місяць тому. За словами президента Володимира Зеленського, завдяки їй вдалось запобігти російському наступу на Сумську область.