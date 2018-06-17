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Фейк про законопроект Порошенка: євродепутатка заявила, що стала жертвою інформаційної війни

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Ребекка Хармс заявила, що стала жертвою дезінформаційної війни
Ребекка Хармс заявила, що стала жертвою дезінформаційної війни / Nv.ua

Депутат Європарламенту Ребекка Хармс заявила, що стала жертвою дезінформаційної війни у випадку з телефонною розмовою, під час якої невідомий, видаючи себе за главу Адміністрації Президента України Ігоря Райнінп, споістив їй неправдиву інформацію про ініціативи глави держави Петра Порошенка.

Про це повідомив прес-офісу євродепутата та сама Хармс у Twitter.

Раніше 17 червня Хармс заявила, що у неї відбулася розмова з представниками АПУ, які нібито передали їй слова Порошенка про його намір на наступному тижні представити проект закону про рівні права – тобто про права українців-членів ЛГБТ-спільноти.

Невдовзі в АПУ запевнили, що не готують жодних законопроектів про рівність прав та не обговорювали цю тему з Хармс.

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Адміністрація Президента України повідомила члену Європарламенту Ребеці Хармс, що хтось дезінформував її і її офіс щодо підготовлюваних законодавчих ініціатив, використовуючи сфабрикований номер телефону та адресу електронної пошти, видаючи себе за главу АП,
– мовиться в повідомленні офісу Хармс.

Європарламентарій також висловила жаль щодо проблем, які цей інцидент міг спричинити.

"Тепер у мене з'явився свій власний досвід дезінформаційної війни, що триває. Я шкодую і про проблеми та нерозуміння, які він міг викликати", – написала у мережі сама Хармс.

Вона наголосила, що цей інцидент не впливає на те, що недільний марш ЛГБТ-спільноти в Києві становив значний успіх для України і став "кроком на шляху до рівності громадянських прав українців".

 

Теги: Новини України Новини політики Європарламент Євросоюз Адміністрація Президента Ігор Райнін Петро Порошенко ЛГБТ Законопроект Законодавство
Джерело: 24 канал
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