Українське вторгнення в Росію і повний блекаут: про що зараз брешуть окупанти

Росія веде проти України не тільки війну на фронті, але й в інформаційному полі, продукуючи фейки та проводячи інформаційно-психологічні спецоперації. Зараз основними напрямками фейків є блекаут, ЗСУ та "успіхи" російської армії.

Центр стратегічних комунікацій зібрав найпоширеніші фейки російської пропаганди. То ж далі ми з вами будемо їх спростовувати.

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Про що зараз брешуть росіяни

Фейк: "Росія невинна, що від ударів по енергооб'єктах страждають цивільні, енергетична інфраструктура забезпечує роботу ЗСУ, а руйнування житлових будинків спричиняє українська ППО".

Правда: Росія цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру, аби залякати українців, і намагається перекладати відповідальність на українську ППО; удари по енергооб'єктах призводять до знеструмлення житлових будинків та критичної інфраструктури, медичних закладів тощо.

Фейк: "Наступні ракетні удари по енергооб'єктах стануть фатальними для України і призведуть до повного блекауту".

Правда: Цей фейк суперечить попередньому, адже тепер росіяни не приховують того, що б'ють по енергооб'єктах і хочуть знеструмити Україну. Однак українські комунальники та енергетики роблять колосальну роботу для відновлення енергомережі, а міжнародні партнери надають нам допомогу та підтримку.

Фейк: "У ЗСУ величезні втрати"

Правда: Стратегія українського командування спрямована на те, аби мінімізувати втрати серед нашої армії, адже життя наших військових – безцінне. Так, втрати, на жаль, є. Однак життя воїнів для командування – пріоритет.

Фейк: "У ЗСУ дефіцит озброєння та погані комунікації;

Правда: Міжнародні партнери продовжують надавати нам сучасну зброю, яку ефективно використовують українські воїни.

Фейк: "Українські військові здійснюють воєнні злочини проти полонених та цивільних".

Правда: Тут варто було б просто думати – хто може вчиняти злочини проти цивільних: армія країни-агресора чи армія, яка відстоює свою землю? А щодо полонених – Україна дотримується Женевської конвенції, на відміну від Росії.

Фейк: "Україна обстрілює Донбас".

Правда: І Донбасі, і Херсон, і Запоріжжя, і Харків, й інші регіони України обстрілює Росія.

Фейк: "Російська армія успішно наступає".

Правда: На Донеччині окупанти кидають усі сили для наступу, зокрема хочуть захопити Бахмут та Авдіївку, однак українські воїни попри все продовжують утримувати позиції та відбивати наступи противника.

Фейк: "Росіяни швидше загинуть, ніж здадуться в полон".

Правда: Пропагандисти ігнорують усі відео, на яких видно, як окупанти здаються у полон добровільно.

Фейк: "Росія воює з НАТО".

Правда: Росія не може змиритися з тим, що Україна завдає їй поразки.

Фейк: "Україна хоче почати наступ на територію Росії".

Правда: Україна прагне повернути свої території у міжнародно визнаних кордонах 1991 року.

Тим часом пропагандистка Симоньян знову видала феєричну нісенітницю: дивіться відео

Росія продовжує інформаційну боротьбу, не тільки запускаючи абсурдні фейки, але й проводячи маніпуляції та ІПСО, то ж дбайте про інформаційну гігієну та довіряйте інформації тільки з перевірених джерел.