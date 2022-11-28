Українське вторгнення в Росію і повний блекаут: про що зараз брешуть окупанти
Джерело:Центр стратегічних комунікацій
Росія веде проти України не тільки війну на фронті, але й в інформаційному полі, продукуючи фейки та проводячи інформаційно-психологічні спецоперації. Зараз основними напрямками фейків є блекаут, ЗСУ та "успіхи" російської армії.
Центр стратегічних комунікацій зібрав найпоширеніші фейки російської пропаганди. То ж далі ми з вами будемо їх спростовувати.
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Про що зараз брешуть росіяни
Фейк: "Росія невинна, що від ударів по енергооб'єктах страждають цивільні, енергетична інфраструктура забезпечує роботу ЗСУ, а руйнування житлових будинків спричиняє українська ППО".
Правда: Росія цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру, аби залякати українців, і намагається перекладати відповідальність на українську ППО; удари по енергооб'єктах призводять до знеструмлення житлових будинків та критичної інфраструктури, медичних закладів тощо.
Фейк: "Наступні ракетні удари по енергооб'єктах стануть фатальними для України і призведуть до повного блекауту".
Правда: Цей фейк суперечить попередньому, адже тепер росіяни не приховують того, що б'ють по енергооб'єктах і хочуть знеструмити Україну. Однак українські комунальники та енергетики роблять колосальну роботу для відновлення енергомережі, а міжнародні партнери надають нам допомогу та підтримку.
Фейк: "У ЗСУ величезні втрати"
Правда: Стратегія українського командування спрямована на те, аби мінімізувати втрати серед нашої армії, адже життя наших військових – безцінне. Так, втрати, на жаль, є. Однак життя воїнів для командування – пріоритет.
Фейк: "У ЗСУ дефіцит озброєння та погані комунікації;
Правда: Міжнародні партнери продовжують надавати нам сучасну зброю, яку ефективно використовують українські воїни.
Фейк: "Українські військові здійснюють воєнні злочини проти полонених та цивільних".
Правда: Тут варто було б просто думати – хто може вчиняти злочини проти цивільних: армія країни-агресора чи армія, яка відстоює свою землю? А щодо полонених – Україна дотримується Женевської конвенції, на відміну від Росії.
Фейк: "Україна обстрілює Донбас".
Правда: І Донбасі, і Херсон, і Запоріжжя, і Харків, й інші регіони України обстрілює Росія.
Фейк: "Російська армія успішно наступає".
Правда: На Донеччині окупанти кидають усі сили для наступу, зокрема хочуть захопити Бахмут та Авдіївку, однак українські воїни попри все продовжують утримувати позиції та відбивати наступи противника.
Фейк: "Росіяни швидше загинуть, ніж здадуться в полон".
Правда: Пропагандисти ігнорують усі відео, на яких видно, як окупанти здаються у полон добровільно.
Фейк: "Росія воює з НАТО".
Правда: Росія не може змиритися з тим, що Україна завдає їй поразки.
Фейк: "Україна хоче почати наступ на територію Росії".
Правда: Україна прагне повернути свої території у міжнародно визнаних кордонах 1991 року.
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